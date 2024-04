¡Único en el mundo! La inusual manera de dirigir de Pep Guardiola en el Manchester City (+Video)

La pasada temporada 2022/23 del fútbol de clubes europeo fue completamente dominada por el Manchester City de Pep Guardiola. El combinado de la ciudad de Manchester alzó 5 de los 6 posibles títulos en la campaña anterior, en los que resalta la primera UEFA Champions League en la historia de la entidad “Ciudadana”.

De igual manera, los hombres de Pep Guardiola se convirtieron en el segundo equipo inglés en la historia en conseguir el tan ansiado triplete luego del Manchester United, combinado que escribió su nombre en la historia del deporte rey en la temporada 1998-99 con Sir Alex Ferguson en el timón del equipo.

Asimismo, el conjunto “Sky Blue” demostró ser uno de los equipos más dominantes dentro del terreno de juego a lo largo de la temporada, con un estilo de juego totalmente centrado en la posesión del balón, con el que mantuvieron un récord de 28 victorias, cinco empates y cinco derrotas en la Premier League.

Nueva forma de ver al Manchester City

A partir de este martes 2 de abril, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, Netflix, estrenó el documental “Together: Treble Winners”, el cual se centra en todo lo que pasó en los vestuarios del Manchester City en su temporada de ensueño.

En diferentes escenas del tráiler de presentación del audiovisual se puede ver a Pep Guardiola, actual entrenador del combinado de la ciudad de Manchester y uno de los protagonistas del proyecto, dirigiendo el vestuario luego de cada uno de los enfrentamientos de la temporada, en los que se puede notar la diferencia en la intensidad dependiendo del resultado.

De este modo, uno de los momentos más emblemáticos fue la charla post partido del estratega español luego de ser eliminados a manos del Southampton en la Carabao Cup. “Sinceramente, ¿les parece normal lo que hemos hecho hoy? ¿Para este club? Para los chicos que viajan, que no tienen dinero para pagar su calefacción en casa, para venir aquí a seguirnos. ¿Y actuamos de esta manera? ¿Creen que es normal? Mi equipo no es así. Tendremos problemas. No lo acepto”.