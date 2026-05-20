Tragedia en la Taça de Portugal 1996: La muerte de Rui Mendes

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El fútbol, a menudo celebrado como una fiesta de pasión y hermandad, también guarda en sus archivos episodios oscuros que obligan a una reflexión profunda. Uno de los capítulos más tristes en la historia del deporte europeo tuvo lugar el 18 de mayo de 1996, un día en el que la euforia se transformó en luto absoluto. El majestuoso Estádio Nacional do Jamor, el tradicional recinto de las grandes citas en el país ibérico, se preparaba para albergar el vibrante derbi de Lisboa entre el Benfica y el Sporting.

Lo que prometía ser una tarde de gloria y rivalidad deportiva terminó marcando a toda una generación. En las gradas, la tensión habitual de estos encuentros escaló hacia lo inconcebible. Rui Mendes, un ferviente aficionado del Sporting que había acudido al estadio con la única intención de alentar a su equipo, se convirtió en la víctima mortal de una imprudencia imperdonable. Desde la zona ocupada por la hinchada rival, fue disparada una bengala de alta potencia, conocida popularmente como very light.

Una tragedia en la Taça de Portugal

El artefacto cruzó el aire a gran velocidad e impactó directamente en la cabeza de Mendes, arrebatándole la vida de forma casi instantánea y sumiendo a la definición de la Taça de Portugal en su hora más oscura. Las imágenes de pánico en la tribuna, los gritos de auxilio y la evidente incredulidad de los jugadores sobre el terreno de juego conmovieron a toda la nación. El resultado deportivo y la entrega del trofeo quedaron relegados a un segundo plano frente a la crudeza de una pérdida humana completamente absurda.

Hoy en día, el caso de Rui Mendes sigue siendo un recordatorio doloroso de las consecuencias letales que acarrea la violencia en los recintos deportivos. Aquel fatídico incidente representó un punto de quiebre que obligó a las autoridades a reestructurar radicalmente los protocolos de seguridad y prevención en los estadios. Recordar este suceso es un llamado continuo a la conciencia: ninguna pasión por los colores puede estar jamás por encima del respeto fundamental a la vida.