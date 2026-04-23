Torreense y Fafe a todo o nada en la Copa de Portugal por Meridiano Televisión

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La emoción de las semifinales de la Copa de Portugal sigue este jueves 23 de abril con el duelo decisivo entre Torreense y Fafe, partido que podrá ver en vivo por todas las plataformas de Meridiano Televisión, que transmitirá en exclusiva para todo el país, este apasionante encuentro entre estos dos equipos que buscan hacer historia en el fútbol luso.

La tarde del miércoles 22 de abril, Sporting y Porto empataron en el estadio Do Dragao luego de unos 90 minutos que estuvieron llenos de mucho roce e intensidad. Pero aunque el marcador reflejó una paridad a 0, el cuadro verdiblanco dirigido por Rui Borges fue el que avanzó a la final, puesto que en el partido de ida, disputado el pasado 3 de marzo, lo ganaron 1-0 en condición de local.

En aquella ocasión, fue el colombiano Luis Javier Suárez quien se vistió de héroe en el estadio José Avalade de Lisboa y lideró la victoria de su equipo anotando el único tanto de la llave semifinalista desde el punto penal.

El partido de ida entre Torreense y Fafe quedó empatado 1-1 en el Parque Municipal dos Desportos.

En ese encuentro, fue Joao Oliveira quien con un remate de cabeza cerca del área al minuto 43 ponía a soñar a Torreense con una posible victoria y un boleto de calma para el partido de vuelta. Pero, tras el descanso, al 59’ llegaría el español Manu Pozo y establecería el empate con un zurdazo de tiro libre, que se coló por la parte de abajo del poste izquierdo.

El compromiso comenzará a las 3:45 y el encargado de impartir justicia será el colegiado Gustavo Correia.

Nota de Por: Luis Alfonso L. Meza / @aluismeza