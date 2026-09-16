Raheem Sterling: el nuevo bad boy de Inglaterra

Raheem Sterling se encuentra sin equipo tras jugar 6 meses con el Feyenoord de Países Bajos. Sin embargo, eso no significa que no aparezca en las portadas de los diarios ingleses. Su última aparición en los medios, fue por un escándalo de drogas y un choque de su Lamborghini.

El futbolista fue detenido el 28 de mayo de 2026 tras chocar su Lamborghini Urus contra una barrera de la autopista M3 en Hampshire. Ese día fue detenido por la policía local por el accidente, pero además le encontraron varios globos con gas de la risa (hippy crack).

Tras el incidente vial y su posterior arresto, el experimentado delantero de 31 años confesó a las autoridades locales que atraviesa por un grave problema de dependencia del gas de la risa. Dicho sea de paso, esta sustancia está prohibida en territorio británico desde el año 2023.

El 15 de septiembre el jugador se declararó culpable de tres cargos: conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y negarse a proporciona una muestra de análisis. La jueza del distrito Kirsty Allman le impuso una inhabilitación provisional para conducir y decretó su libertad bajo fianza.

La conductora que delató a Raheem Sterling

Una automovilista que se desplazaba temprano hacia su lugar de trabajo relató a The Sun que logró reconocer a Raheem Sterling. En es momento quedó atónita al percatarse de que sostenía frente a su rostro un enorme globo con la peligrosa droga prohibida en Inglaterra.

Conductora anónima: "Era temprano por la mañana y vi el Lamborghini en la autopista mientras iba al trabajo, así que miré rápidamente por curiosidad quién lo conducía. Reconocí a Sterling de inmediato y luego vi que llevaba un globo en las manos; no podía creerlo, supe al instante que debía de ser gas de la risa".

La situación del futbolista era tan preocupante, punto de estar muy afectado por el gas de la risa que al ser entrevistado en la comisaría no podría realizar pruebas básicas como tocarse la nariz con el dedo o caminar colocando un pie delante del otro.