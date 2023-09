¿Inconforme?: Figura del Real Madrid se siente capaz de aportar más desde su nuevo rol

El Real Madrid comenzó una nueva temporada y el protagonista principal en este arranque no es ningún viejo conocido, sino él recién llegado Jude Bellingham, quien ha cambiado muchas cosas dentro del equipo merengue y ha dejado relegados a una que otra figura a un rol secundario.

Desde un principio se sabía que Bellingham iba a ocupar un lugar importante dentro de la alineación blanca y que, por tanto, Ancelotti debería decidir entre apostar por los jóvenes que ya estaban en equipo, como Camavinga y su Tchouamení o mantener la confianza en viejas figuras como Toni Kroos y Luka Modric... Algo que ya deja consecuencias tras cuatro partidos de liga.

El croata Luka Modric en una entrevista con el medio de su país, Sportske Novosti, habló sobre su nuevo rol y cómo lo vive antes y después de firmar su extensión de contrato con el Real Madrid: "Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso. De lo contrario...".

Para el ganador del Balón de Oro en 2018 es importante sentirse parte importante del equipo, aunque no cuente con total protagonismo, como antes: "Ellos querían que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus, y por eso firmé".

El jugador se mantiene a la expectativa sobre lo que vendrá en el resto de la temporada pero no se cierra a ninguna posibilidad: "Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer". Ya que el futbolista reconoce que ha tenido otras ofertas: "Me llegaron otros intereses, pero mi objetivo siempre ha sido el Real Madrid".