¡Hay fecha! Real Madrid está cada vez más cerca anunciar la llegada de Mbappe

Luego de la conquista de su Champions número 15, el Real Madrid no pierde tiempo y ya piensa en hacer oficial su nueva incorporación. Ha sonado el reconocido ¡HERE WE GO! Del periodista Fabrizio Romano con la fecha de la presentación del tan esperado futbolista francés Kylian Mbappé Lottin.

Nada más al terminar la celebración de esta tarde por la decimoquinta Champions, anunciarían cuándo será emitido el comunicado oficial del fichaje de Kylian Mbappé, y es que tanto el mencionado periodista como de la información que proporciona L'Équipe, apuntan a que será este mismo lunes.

Obviamente, esto sería una excelente noticia en cuestión de unas cuantas horas para todo el madridismo, ya que la obtención de la 15, la celebración y posteriormente el comunicado oficial estarían ligados a solamente con unos días de diferencia. Hay que recordar que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha estado detrás del futbolista francés desde hace mucho tiempo, pero tanto Mbappe como el París Saint-Germain no habían hecho esto posible.

Cronograma de la llegada de Mbappe

La intención es que Mbappé pueda centrarse en su actuación con Francia en la Eurocopa 2024. Un camino que comienza el próximo miércoles, con el amistoso de preparación de Les Bleus contra Luxemburgo y luego el domingo 9 de junio frente a Canadá.

Kylian lleva varios días en Clairefontaine, pero una vez empiece el carrusel de partidos estará en el centro del foco informativo. Se espera que sea un anuncio, sin presentación todavía, porque técnicamente Mbappé es jugador del PSG hasta el 30 de junio.

Es por eso que el Real Madrid y el jugador se han puesto de acuerdo como la fecha para realizar el acto de presentación el 15 o 16 de julio. Esto contando con la posible presencia de la selección francesa en la final de la Eurocopa 2024.