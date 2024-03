FC Barcelona solicitó a la RFEF que no convoque a este jugador para la fecha FIFA

Ferran Torres, es un inamovible en la seleccion española, sin embargo su lesión ha complicado su presente en La Roja, Si bien todo indica que el Barcelona le dará el alta medica este viernes, el extremo no estará presente en la lista de convocados de la selección española para los amistosos contra Colombia y Brasil que se disputarán el 22 y 26 de marzo, respectivamente. El FC Barcelona ha solicitado a la RFEF la liberación del jugador valenciano para que pueda continuar con su recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 31 de enero.

El objetivo principal es que Ferran Torres se recupere al 100% antes del regreso de la competición de clubes. El jugador ya ha convencido a Luis de la Fuente con sus últimas actuaciones con la selección, disputando 5 partidos y anotando 3 goles y una asistencia en las últimas tres convocatorias para la clasificación a la Eurocopa.

El 'Tiburón' ha acelerado su recuperación en los últimos días, con la esperanza de llegar al partido contra el Nápoles, pero finalmente se ha optado por la cautela para evitar riesgos. Se espera que pueda regresar a la lista de convocados del Barça este domingo para el encuentro ante el Atlético de Madrid, aunque es poco probable que disponga de minutos debido a su falta de ritmo competitivo.

La ausencia de Ferran Torres abre la puerta a la titularidad de Ansu Fati en los amistosos contra Colombia y Brasil. El joven canterano del Barcelona cedido en el Brighton, ha recuperado su mejor nivel en los últimos partidos y busca consolidarse en el once titular de la selección.

Pau Cubarsí, la gran novedad

En cambio, quien sí estará presente en la convocatoria es Pau Cubarsí. El joven central del Barça, de 17 años, no fue citado por la sub 19 ni por la sub 23, lo que deja en claro que recibirá su primera llamada con la selección absoluta. Su gran actuación contra el Nápoles ha convencido a Luis de la Fuente, quien lo ve como uno de los pilares de la Roja del futuro.

Estos dos amistosos servirán para que Luis de la Fuente pruebe con nuevos jugadores y vaya perfilando la selección que disputará la Eurocopa 2024. La Roja se encuentra en un buen momento y busca consolidarse como una de las mejores selecciones del mundo.

En definitiva, la ausencia de Ferran Torres es un contratiempo para la selección, pero la convocatoria de Pau Cubarsí es una noticia positiva que ilusiona a la afición. La Roja afronta con optimismo los próximos amistosos y el reto de la Eurocopa.