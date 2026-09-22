El Real Madrid estalla contra Tebas: “Es intolerable” y pide un nuevo presidente

La tensión entre el Real Madrid y Javier Tebas volvió a escalar este martes después del cruce de declaraciones provocado por la polémica arbitral del derbi ante el Atlético de Madrid. El presidente de LaLiga cuestionó las protestas del conjunto blanco y rechazó la idea de que exista una conspiración contra el club, además de criticar el papel de Real Madrid TV en este tipo de denuncias.
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La respuesta del club blanco llegó mediante un comunicado oficial en el que calificó las palabras de Tebas como “graves e incomprensibles” e “impropias de un gestor responsable”. El equipo también acusó al dirigente de mantener una actitud de permanente confrontación hacia la institución y sostuvo que sus declaraciones terminan perjudicando la imagen del fútbol español.
En su comunicado, el conjunto madridista fue más allá y planteó la necesidad de un cambio en la dirección de LaLiga. El club afirmó que la competición necesita “un dirigente capaz de administrarla” bajo el principio de neutralidad, en lo que supone una nueva muestra del deterioro de la relación entre ambas partes.
Comunicado del Real Madrid contra Javier Tebas
Ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente:
Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos.
Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable.
Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo.
A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión", finaliza el escrito del conjunto merengue.
Palabras de Javier Tebas
Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta.
Pero este artículo va más allá: sostiene que los árbitros perjudican «al negocio que les da de comer». ¿Qué está pidiendo exactamente? ¿Que se arbitre según la facturación, las audiencias o el escudo? Menuda manera de entender la igualdad en la competición.
El Real Madrid es importantísimo para LaLiga. Pero afirmar que «LaLiga no vale nada» sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia. La competición no es propiedad de nadie.
Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia. Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped.
Y mi posición no depende de ningún cargo: un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad.
¡QUE SE QUITEN LA VENDA! Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", mencionó en su redes sociales compartiendo una reseña del portal ElDebate.com.