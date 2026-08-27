El Real Madrid busca un nuevo mediocampista

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Con el cierre del mercado de fichajes respirando en la nuca y el tiempo agotándose rápidamente, las oficinas del Real Madrid trabajan para concretar la última pieza que termine de redondear la plantilla.

La dirección deportiva merengue tenía inicialmente como gran prioridad la incorporación de Rodri, pero tras consumarse su llegada al Barcelona, la cúpula blanca se vio obligada a replantear su hoja de ruta y estudiar nuevas alternativas en el mercado internacional.

De acuerdo con diversas informaciones procedentes de medios españoles, el conjunto madridista sigue muy de cerca los pasos de Manu Koné. El centrocampista francés, actualmente en las filas de la Roma, se adaptan a las prioridades de José Mourinho, quien busca más dinamismo en la medular para la actual temporada.

Sin salidas, no habrán fichajes

A pesar del fuerte interés que despierta el nombre de Koné en Chamartín, la directiva mantiene los pies sobre la tierra. Desde Valdebebas se ha señalado con claridad que la posible incorporación del mediocampista, o de cualquier otro refuerzo de última hora, está sujeta a una condición inquebrantable.

Cualquier movimiento de entrada en estos seis días restantes de mercado dependerá estrictamente de que se produzcan salidas en la plantilla, un requisito necesario para liberar masa salarial y huecos en el plantel antes de que baje definitivamente el telón de la ventana veraniega.

El reloj corre en contra y el Real Madrid apura sus opciones en los despachos para definir el rostro definitivo de su centro del campo.