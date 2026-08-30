El bombazo de Ecuador: Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico

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Marcelo Gallardo asume el desafío más importante de su carrera internacional al convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confió en el "Muñeco" para dar el ansiado salto de calidad tras la reciente decepción mundialista.

El ansiado sí de un técnico histórico

Será la primera experiencia de Gallardo al frente de un combinado nacional y su tercera aventura fuera de Argentina. El estratega, legendario por sus 14 títulos con River Plate, llega tras dirigir a Nacional de Uruguay y al Al-Ittihad de Arabia Saudita.

El técnico de 50 años se encontraba libre desde febrero de 2026, cuando cerró su segundo ciclo con el club de sus amores. Durante el reciente Mundial, sorprendió en una faceta distinta al desempeñarse como analista y comentarista para la cadena ESPN.

Francisco Egas, presidente de la FEF, ya había intentado contratarlo a mediados de 2024 tras la salida de Félix Sánchez Bas. Ahora, con la renuncia de Sebastián Beccacece en la era post-Mundial, las rápidas negociaciones finalmente llegaron a buen puerto.

Una exigente gira asiática para debutar

El esperado estreno de Gallardo en el banquillo tricolor ocurrirá durante la fecha FIFA que arranca a finales de septiembre. Ecuador emprenderá una interesante gira por el continente asiático para dar inicio a este nuevo proceso deportivo.

El primer compromiso está programado para el jueves 24 de septiembre ante la dura Corea del Sur, en el Big Bird Stadium de Suwon. Posteriormente, el plantel viajará a Japón para disputar un cuadrangular amistoso de alto nivel.

En Yokohama, La Tri se medirá al combinado japonés el 1 de octubre en el primer choque del minitorneo. Dependiendo del resultado de ese partido, cerrará su participación el día 5 enfrentando al ganador o perdedor de la llave entre Panamá y Nueva Zelanda.

Talento de élite a su disposición

Gallardo hereda una plantilla envidiable, plagada de figuras consolidadas en los mejores clubes del fútbol europeo. La base del equipo es joven, en su mayoría menores de 25 años, pero con la enorme experiencia de haber disputado ya dos Copas del Mundo.

Destacan nombres estelares en el Viejo Continente como Moisés Caicedo (Chelsea), Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal). A ellos se suman Pervis Estupiñán en el Milan y Gonzalo Plata, quien recientemente fichó por el Dínamo Moscú.

También contará con talentos emergentes como Joel Ordóñez en el Brujas, Pedro Vite en Pumas y Alan Franco en el Atlético Mineiro. Esta segunda línea de jugadores será vital para darle la anhelada profundidad al esquema táctico del entrenador argentino.

El desafío tras la decepción mundialista

El paso de Ecuador por el Mundial 2026 dejó un sabor bastante amargo en la afición. Avanzaron con sufrimiento en la fase de grupos, pero cayeron sin atenuantes por 2-0 ante la Selección de México en la ronda de dieciseisavos.

Esta temprana eliminación trajo consigo el retiro internacional de dos pilares absolutos: el arquero Hernán Galíndez y el histórico goleador Enner Valencia. Cubrir estas sensibles vacantes de liderazgo en el vestuario será fundamental para el nuevo cuerpo técnico.

La tarea más compleja para Gallardo será, sin lugar a dudas, construir o potenciar a un centrodelantero de jerarquía internacional. El equipo necesita con urgencia un referente en el área para poder capitalizar todo el volumen de juego que genera su talentoso mediocampo.