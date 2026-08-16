Deyna Castellanos se estrena en la NWSL con un auténtico golazo

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La delantera estrella de la selección nacional de Venezuela, Deyna Castellanos, volvió a robarse los focos en el balompié internacional tras firmar una actuación estelar en la National Women's Soccer League (NWSL).

La atacante criolla anotó un espectacular golazo que sirvió para abrir la ruta del triunfo de las Portland Thorns, quienes se impusieron por un ajustado 2-1 ante el Orlando Pride. De acuerdo a los datos de Sofascore, recibió una puntuación de 7.9, siendo la MVP del compromiso.

Magia pura sobre el césped

El compromiso exigía la aparición de las grandes figuras y la criolla respondió con creces. Con una ejecución de alta factura técnica, Castellanos rompió la paridad en el marcador y encendió la celebración en las gradas, demostrando una vez más el repertorio ofensivo y la visión de juego que la han consolidado como una de las referentes indiscutibles del balompié sudamericano en el exterior.

Cabe destacar, que este tanto representa la primera diana de la temporada para la delantera en ocho apariciones con las Portland Thorns en el exigente campeonato estadounidense, confirmando que su constancia y trabajo diario comienzan a rendir frutos de la manera más determinante posible.

Con esta victoria y el gran nivel mostrado por su referente en ataque, el conjunto de Oregón toma un impulso anímico importante en la clasificación (se consolidan en el cuarto lugar con 34 puntos), mientras que la afición Vinotinto celebra el buen momento de su capitana y guía ofensiva en el extranjero.