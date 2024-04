¿Dejará el fútbol? Campeón del mundo advierte sobre este problema en el deporte

Todos los aficionados del mundo del fútbol están muy impactados y preocupados por las más recientes declaraciones del zaguero francés, Raphaël Varane, donde explica cada detalle de uno de los peores partidos de su carrera.

Dicho compromiso, no es otro, que el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2019-2020 entre Real Madrid y Manchester City, el cual terminó en victoria para los "Citizens" por un resultado final de dos goles a uno (cuatro a dos el global).

Ahí el defensor de 30 años, cometió dos errores clamorosos que le costaron la eliminatoria a la "Casa Blanca" y además mancharon un poco su exitosa etapa con los merengues, acumulando un total de 18 títulos entre los cuales destacan, cuatro Ligas de Campeones (tres seguidas), cuatro Mundiales de Clubes o tres Ligas Españolas.

¿Un problema del fútbol?

Ahora bien, luego de soportar tantos años de criticas y pitidos, Varane rompió el silencio sobre su bajo rendimiento en ese partido, "He tenido varias conmociones cerebrales. Si repasamos tres de los peores partidos de mi carrera, hay al menos dos en los que había sufrido una conmoción cerebral unos días antes: contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2014 y con el Real Madrid ante el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020".

De esta misma manera, el central del Manchester United confesó que no deja que su hijo cabecee muchas veces durante un partido o entrenamiento, debido a que, puede causarle muchos problemas a futuro, "Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no cabecee el balón. Si no provoca un traumatismo inmediato, sabemos que, a largo plazo, los golpes repetidos pueden tener efectos perjudiciales. A principios de esta temporada, cabeceé el balón repetidamente durante un partido del Manchester United y me sentí anormalmente cansado en los días siguientes, además de tener algo de fatiga ocular".