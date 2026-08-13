Casemiro se rinde a Messi: “Es un ejemplo” tras jugar tras la muerte de su padre

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Casemiro destacó el compromiso mostrado por Lionel Messi con el Inter Miami, después de que el astro argentino decidiera ponerse a disposición del equipo para disputar el partido de la Leagues Cup contra León, apenas unos días después del fallecimiento de su padre.

El brasileño calificó la actitud de su compañero como un ejemplo y aseguró que nunca había presenciado una muestra de compromiso semejante en una situación tan difícil. El astro argentino vio acción en la jornada de este miércoles por la noche, pero no pudo evitar el revés de su equipo ante León por la Leagues Cup.

Casemiro se rinde a los pies de Messi

Messi ingresó para disputar los segundos 45 minutos del encuentro, pese a que no había vuelto a los entrenamientos del Inter Miami desde la muerte de su padre el pasado sábado. El delantero argentino había viajado a Argentina junto a su familia para acompañar a sus seres queridos y, posteriormente, decidió regresar para estar disponible para el compromiso internacional

Para Casemiro, esa capacidad de responder ante el equipo en un momento personal tan complicado es una de las razones que explican la grandeza del campeón del mundo.

Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, si no con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí", dijo el volante.

El regreso de Messi, sin embargo, no fue suficiente para evitar la eliminación del Inter Miami de la Leagues Cup. El equipo apenas consiguió una victoria en tres partidos y quedó fuera de un torneo que conquistó en 2023 y en el que alcanzó la final la temporada pasada.