“Bocha“ Batista queda en el ojo del huracán tras su mensaje a Keylor Navas

Fernando “Bocha“ Batista aborda ante FOX Sports uno de los temas que más ruido genera alrededor de su llegada al banquillo de Costa Rica, la situación de Keylor Navas.

El seleccionador cuenta que intentó comunicarse con el histórico arquero durante su estadía en México para conversar sobre la Selección, pero asegura que Navas no responde el mensaje que le envía.

Batista también señala que mantiene las puertas de la Tricolor abiertas para el guardameta, aunque en esta convocatoria apuesta por otras opciones bajo los tres palos.

Navas responde en Instagram

Las declaraciones del técnico encuentran eco pocas horas después en las redes sociales de Keylor Navas. El arquero publica una historia en Instagram con una encuesta que plantea una pregunta directa: si alguien tiene algo importante que decir, ¿“llama directamente” o “manda un mensaje”?

Navas no menciona a Batista ni confirma que la publicación esté dirigida al entrenador. Sin embargo, el momento en que aparece la historia genera de inmediato especulaciones sobre una posible respuesta al seleccionador.

El “Bocha“ queda en el centro de la polémica

Lo que Batista presenta como un intento de comunicación con una de las grandes figuras del fútbol costarricense termina tomando otro rumbo.

El técnico sostiene que busca hablar con Navas, mientras el guardameta publica un mensaje que abre la puerta a distintas interpretaciones sobre la forma en que ambos intentan establecer contacto.

La situación deja al “Bocha“ Batista en el centro de una polémica que crece en Costa Rica y vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el seleccionador y Keylor Navas.