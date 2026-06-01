¿Sorpresa tica en El Campín? Costa Rica desafía el favoritismo de Colombia

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El césped del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá abre sus puertas en este mes de junio de 2026 para albergar un vibrante choque de preparación. La selección de Colombia se presenta ante su afición como la clara favorita de las pizarras tácticas, buscando sacudirse los tropiezos sufridos en territorio norteamericano a principios de año. Por su parte, Costa Rica encara este compromiso con el firme propósito de plantar cara y demostrar que puede competir ante rivales de primera línea continental.

Colombia: Espectáculo y rotación en el esquema de Bogotá

El combinado cafetero, sólidamente asentado en la decimotercera posición del ranking FIFA, llega con el boleto mundialista asegurado de forma solvente. No obstante, el cuerpo técnico requiere ajustar piezas tras encajar caídas consecutivas en la ventana de marzo frente a Croacia (1-2) y Francia (1-3). Al tratarse de un duelo preparatorio sin puntos en juego, la prioridad local pasa por ensayar conexiones ofensivas y evaluar alternativas en la alineación.

Ritmo demoledor: Los compromisos de carácter amistoso bajo la dirección colombiana son sinónimo de festejos en las áreas; en 8 de sus últimos 9 partidos de exhibición se ha superado la línea de los 2.5 goles totales.

Costa Rica: Orgullo tico en zona de reconstrucción

El panorama de la escuadra centroamericana se torna complejo. A pesar de ser un asistente recurrente a las citas del presente siglo, el cuadro tico sufrió un duro revés al quedar fuera de la Copa del Mundo tras una eliminatoria irregular en su grupo. Las presentaciones de marzo tampoco arrojaron sensaciones del todo positivas tras empatar 2-2 con Jordania y sufrir un abultado 0-5 ante Irán, desnudando ciertas grietas defensivas que urgen corregir.

Estadística protectora: A pesar de las turbulencias, el bloque defensivo costarricense sabe resguardar las distancias en esta clase de escenarios; Costa Rica ha cubierto el hándicap de +2.5 en 12 de sus últimos 14 compromisos amistosos.

Tendencias Clave para este encuentro

El último antecedente oficial entre ambas naciones dictó un rotundo 3-0 en favor de Colombia durante la Copa América de 2024, un choque donde la posesión y el volumen de remates fueron de control netamente sudamericano. Sin embargo, la naturaleza flexible de un amistoso propicia desatenciones defensivas en ambas áreas, manteniendo encendida la tendencia de marcadores dinámicos.

Predicción de los expertos de MeridianoBet

Con los entrenadores dispuestos a experimentar y dar minutos a nuevos elementos, el libreto del partido apunta a ser abierto y con libertades en los últimos tres cuartos de cancha. Los antecedentes colombianos respaldan una alta frecuencia de anotaciones.

Mercado recomendado: Total de goles: Más de 3.5 (Over) - jugada que se cotiza en +118.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González