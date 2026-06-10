Argentina venció a Islandia en amistoso internacional previo al Mundial 2026

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​La selección de Argentina cumplió con éxito uno de sus últimos exámenes de máxima exigencia antes del pitazo inicial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En un encuentro disputado con alta intensidad táctica, el combinado dirigido por Lionel Scaloni se impuso ante Islandia con un marcador de 3x0 un rival que sirvió como el termómetro perfecto para medir la resistencia física y el volumen de juego del campeón del mundo.

​El partido sirvió para que el cuerpo técnico realizara los últimos ajustes estratégicos, probaras variantes en el frente de ataque y afianzar el ritmo de competencia de las principales figuras de la "Albiceleste" antes del debut oficial en la cita mundialista.

​Dominio desde la posesión y contundencia

​Desde el arranque del compromiso, Argentina asumió el protagonismo absoluto de la pelota, instalándose en territorio europeo y desgastando el bloque defensivo islandés. La circulación fluida en la mitad de la cancha, comandada por la claridad de Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, le permitió a los sudamericanos romper las líneas de un rival caracterizado por su rigidez defensiva y juego físico.

​El primer gol del encuentro llegó tras una brillante jugada colectiva que descolocó a la zaga nórdica. La definición precisa de Valentín Barco al fondo de las redes desató la euforia de la fanaticada argentina presente en el estadio, consolidando las buenas sensaciones que ha venido arrastrando el equipo en sus recientes presentaciones.

​Solidez defensiva y balance positivo de cara al debut

​Lejos de conformarse con la ventaja inicial, el equipo argentino mantuvo la concentración en la segunda mitad. Scaloni aprovechó el complemento para mover el banquillo e dar ingresos a piezas de recambio, refrescando la presión alta y manteniendo la intensidad que caracteriza a este ciclo.

​Islandia intentó inquietar a través del juego aéreo y las transiciones rápidas aprovechando la envergadura de sus delanteros, pero la zaga central argentina se mostró sumamente sólida, desactivando cualquier aproximación de peligro y garantizando una jornada tranquila para el arco albiceleste. El segundo tanto del encuentro terminó por sepultar las esperanzas de reacción europeas y Lionel Messi y Thiago Almada anotaron para sellar el marcador definitivo.