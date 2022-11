Kylian Mbappé supera este récord de Lionel Messi en Champions League

El número siete del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, logró romper un récord que poseía el argentino Lionel Messi, quien hoy en día es su compañero de equipo en el conjunto parisino. Esto gracias a su gol del pasado miércoles en contra de la Juventus en la UEFA Champions League en el grupo H.

Lea También: MLB: Padres de Cristian Javier presintieron el no-hitter de los Astros (+Video)

Gracias a este gol anotado en el minuto 13 de partido, el jugador de la selección de Francia superó a Messi como el jugador más joven en llegar los 40 goles en la Liga de Campeones, tomando en cuenta que llegó a esta cifra con 23 años y 316 días. Mientras que el capitán de la selección argentina lo hizo con 24 años y 130 días de edad.

Kylian Mbappe breaks Lionel Messi's record as the youngest player to reach 40 Champions League goals 💫 pic.twitter.com/4eQY9NWPRu