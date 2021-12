Salomón Rondón rompe su sequía goleadora

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Por fin se acabo. Salomón Rondón cargaba una losa de 244 días sin celebrar un gol. Este fin de semana contra el Crystal Palace pudo ponerle fin, pero su equipo no pudo ganar y perdió 3-1. Una celebración amarga.

El delantero llega a su gol 136 en competiciones europeas, de acuerdo al registro de Transfermarkt. No fue un gol de habilidad técnica, pero sí de un delantero hambriento que necesitaba como nunca una celebración.

Salomón no metía un gol desde el 12 de abril de 2021 cuando militaba en el CSKA Moscú. Aquel gol fue ante el Rotor de Volgogrado. Después, Benítez lo llamó para el Everton y en la Premier pasó 608 minutos antes de marcar su primer tanto; pudo jugar ocho partidos de titular.

Una cantidad de minutos hasta cierto punto alarmante para un delantero que se ve alejado de la portería rival y de la finalización, los espacios no le aparecen facilmente a un Everton que juega más por estados de ánimo.

El equipo de Rafael Benítez no tiene un juego que consolide a sus futbolistas y desde Inglaterra las críticas le llueven al técnico español.

"Embarazoso. Patético. Predecible. Rafa Benítez debe irse. Una victoria al Arsenal o un gol de Rondón no cambia eso. Despedirlo no resolverá todos nuestros problemas, pero él debería estar haciéndolo mejor con este equipo. Malísma actuación, otra vez", escribía en Twitter EvertonBlueArmy una de las cuentas de fanáticos del Everton con mayor seguimiento.

