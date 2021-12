Javi Gracia, nuevo entrenador del Al Sadd

Redacción Meridiano

El Al-Sadd de la Qatar Stars League, contrató este martes al entrenador español, Javi Gracia, y será presentado en la sala de conferencias del Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena el miércoles, según informó el club. El conjunto catarí tendrá a otro español en su banquillo tras la marcha de Xavi Hernández.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSadd



He will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN