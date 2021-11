El Palmeiras quiere seguir marcando historia en la Libertadores

Fútbol Internacional

Viernes 26| 8:56 pm





(EFE).- El Palmeiras quiere seguir "ganando partidos" para sumar a la rica historia de la entidad, afirmó este viernes su técnico, el portugués Abel Ferreira, quien, no obstante, se mostró contrario a aferrarse al pasado.



En una rueda de prensa ofrecida junto al capitán, Felipe Melo, en vísperas de la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, el técnico dijo que su "propósito" es repetir el título conquistado en 2020.



"La historia que tenemos es rica, forma parte del pasado, pero no vivimos de historia. La historia está en los museos, respetamos mucho la historia, pero la historia es pasado y los que estamos ganando partidos ahora somos nosotros, son mis jugadores. Es lo que haremos mañana y es nuestro propósito", comentó.



Ante la vitola de favorito que presenta su rival, Ferreira argumentó que lo que "importa" es lo que hace su equipo, ya que todo lo que se comenta alrededor de la final "no entra en la cancha".



"Sucedió contra Sao Paulo y Atlético Mineiro (rivales en cuartos de final y semifinales) y ¿quién está en la final? ¡Palmeiras!", respondió desafiante, si bien reconoció que guarda "mucho respeto" por el equipo que dirige Renato 'Gaúcho' Portaluppi.



"Pero no confunda eso con miedo. Somos los actuales campeones de la Libertadores, vamos a dejar todo en el campo para defender nuestro sueño, nuestra copa", agregó.



El también exjugador definió el objetivo como "duro y difícil, con obstáculos grandes", pero al tiempo defendió que, por eso, ocupa el banquillo del Palmeiras. "Cualquiera se sentaría aquí si fuera fácil", detalló.



A preguntas de los periodistas sobre qué ocurrirá en el duelo de este sábado, el técnico de Penafiel comentó que "cuanto más uno piense en lo que va a suceder, te vas a olvidar de lo que tienes que hacer en el partido" e insistió en que la fórmula pasa por "mantener la calma y la tranquilidad".



"El resultado va a ser la consecuencia de lo que hayamos hecho dentro de la cancha y nuestro mayor oponente está dentro de cada uno de nosotros. Lo único que le pido a cada uno de mis jugadores es que cada uno sea fiel a su juego y que cada uno juegue de forma colectiva", concluyó.



El Palmeiras y el Flamengo se enfrentarán este sábado desde las 17.00 horas (20.00 GMT) en el Estadio Centenario de Montevideo por la definición de la Copa Libertadores, competición de la que son los dos últimos campeones.



Los paulistas son los actuales campeones y los cariocas ganaron la final de 2019.



Se da la circunstancia de que gane quien gane el título obtendrá su tercera Copa Libertadores, después de que la que conquistaron, respectivamente, en 1999 y 1981. EFE