Repechaje de la UEFA al Mundial Qatar 2022: Portugal e Italia se juegan un solo boleto

El repechaje europeo a Catar 2022 deja una bomba, un explosivo C4 en la llave C para obtener un boleto rumbo a tierras árabes: Portugal e Italia comparten el camino y sólo una podrá estar en el Mundial.

Así se cumple la peor profesía para dos de las selecciones que se veían favoritas para este repechaje y en caso de que los lusos superen a los turcos y los italianos hagan lo propio con los macedonios se citarían, en una final que se jugaría en Portugal o Turquía. Así en ese partido final Roberto Mancini se juega el honor del actual campeón de Europa.

Así quedan las llaves del repechaje /Cortesía: UEFA

La presión para ambos es asfixiante y para el aficionado neutral excitante poder ver un partido así en repachaje. Italia se cayó del Mundial 2018 de Rusia y podría ser la primera vez que no este en dos mundiales seguidos. Portugal, por su parte, ha disputado todas las fases finales desde Francia 1998.

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, se veía sonriente durante la entrevista después de terminar la ceremonia. "Es un sorteo muy difícil. Macedonia es muy buen equipo. Si ganamos, tendríamos que jugar la final fuera en Turquía o en Portugal", ha comentado a AFP.

Las otras llaves.

Del otro lado, se atenua el brillo, pero se hallan partidos de alta altura. En la semifinal 1, Escocia se mira con la Ucrania de Yaremchuk; mientras, Gales y Austria disputan un duelo entre compañeros de equipo: Gareth Bale y David Alaba, solo uno podrá bailar merengue en el Mundial. Esta final se jugaría en tierras galesas o austríacas.

La segunda llave de semifinal, también pone a una estrella a hacer de funambulista con Robert Lewandowski ante Rusia. La otra es un Suecia-República Checa que sin dudas trae lo suyo con duelos directos de la Bundesliga: Patrik Schick, goleador del Leverkusen y Emil Forsberg, el metrónomo del Leipzig.

La final será con frío ya que se jugará en Rusia o Polonia dependiendo del desenlace de las eliminatorias.

¿Cuándo serán estos partidos?

