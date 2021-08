Tottenham y Roma no fallan y certifican su pase a la fase de grupos

Fútbol Internacional

El Tottenham inglés y el Roma italiano no fallaron y certificaron su clasificación para la fase de grupos de la Liga Conferencia, tras imponerse este jueves al Paços Ferreira portugués y a Tranzonspor turco, respectivamente, en los partidos de vuelta de la última ronda previa.



El conjunto inglés, finalista de la Liga de Campeones en el año 2019, que se había visto sorprendido en la ida, tras caer por 1-0 en el campo del Paços Ferreira, no dio pie a una nueva sorpresa y se impuso en Londres por 3-0 con dos goles de Harry Kane y otro del argentino Giovani Lo Celso.



Por su parte, el Roma del portugués Jose Mourinho, que ya se había impuesto en la ida por 1-2, volvió a derrotar al Trabzonspor turco, en esta ocasión por 3-0 con los tantos de Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo y Stephan El Shaarawy.



- Resultados de la vuelta de la última ronda de clasificación:



Maccabi Tel Aviv (ISR) 2 - Shakhter Karagandy (KAZ) 0 (2-1)



Shamrock Rovers (IRL) 0 - Flora (EST) 1 (2-4)



Unión Berlín (ALE) 0 - KuPS Kuopio (FIN) 0 (4-0)



Aberdeen (ESC) 1 - Qarabag (AZE) 3 (0-1)



Gante (BEL) 3 - Rakow (POL) 0 (0-1)



Anorthosis (CYP) 3 - Hapoel Beer Sheva (ISR) 1 (0-0)



St. Johnstone (ESC) 0 - LASK Linz (AUT) 2 (1-1)



Maccabi Haifa (ISR) 4 - Neftci Baku (AZE) 0 (3-3)



CSKA Sofía (BUL) 3 - Victoria Plzen (CZE) 0 (0-2)



Lincoln (GIB) 3 - Riga FC (LET) 1 (1-1)



Bodo/Glimt (NOR) 1 - Zalgiris (LTU) 0 (2-2)



Hammarby (SWE) 3 - Basilea (SUI) 1 (1-3) (3-4 pen)



Kairat Almaty (KAZ) 3 - Fola (LUX) 1 (4-1)



Roma (ITA) 3 - Trabzonspor (TUR) 0 (2-1)



Vitesse (NED) 2 - Anderlecht (BEL) 1 (3-3)



Elfsborg (SWE) 3 - Feyenoord (NED) 1 (0-5)



Zilina (SVK) 0 - Jablonec (CZE) 3 (1-5)



Rijeka (CRO) 0 - PAOK Salónica (GRE) 2 (1-1)



Copenhague (DIN) 5 - Sivasspor (TUR) 0 (2-1)



Rosenborg (NOR) 1 - Stade Rennes (FRA) 3 (0-2)



Tottenham (ING) 3 - Pacos Ferreira (POR) 0 (0-1)



Partizan (SRB) 2 - Santa Clara (POR) 0 (1-2)



- Clasificados para la fase de grupos: Tottenham (ING), Roma (ITA), Feyenoord (NED), Stade Rennes (FRA), Unión Berlín (ALE), Kairat Almaty (KAZ), Jablonec (CZE), Lincoln (GIB), Bodo/Glimt (NOR), Anorthosis (CYP), Copenhague (DIN), Vitesse (NED), CSKA Sofía (BUL), Basilea (SUI), Maccabi Haifa (ISR), Maccabi Tel Aviv (ISR) 2, Gante (BEL), PAOK Salónica (GRE), Flora (EST), Qarabag (AZE), LASK Linz (AUT) y Partizan (SRB). / EFE