PSG aún no responde la oferta del Real Madrid por Mbappé

Fútbol Internacional

Martes 24| 4:58 pm





EFE

El Paris Saint-Germain (PSG) no ha respondido todavía de manera oficial a la oferta de 160 millones de euros que este martes presentó el Real Madrid por el atacante Kylian Mbappé, según el diario Le Parisien.



"Por ahora, el club parisino no ha formulado oficialmente una respuesta", señala en internet el medio, posiblemente el que mejor conoce las entrañas del PSG.



Sí destaca que con esta oferta "la negociación queda ahora abierta" y que el movimiento del club madrileño ha puesto fin al fin las cartas sobre la mesa y ha terminado "el poker mentiroso" entre ambas entidades.



"Ahora el PSG sabe oficialmente por boca del Real Madrid que el club español quiere fichar al atacante de los Bleus", añade Le Parisien, que destaca que la decisión de la estrella francesa de no prologar su contrato -que termina en junio próximo- "ha puesto presión a los dirigentes del PSG".



Mientras tanto, Mbappé "se muestra imperturbable, hermético", sin mostrar en público un hipotético deseo de cambiar de aires, mientras que el PSG "no está decidido a ver que el futuro del club deja la capital francesa por la de España", concluye.