Bojan Krkic se muestra "muy motivado" en su presentación con el Vissel Kobe

Fútbol Internacional

Domingo 22| 8:20 am





El futbolista español Bojan Krkic se mostró "muy motivado" por su fichaje por el Vissel Kobe en su presentación como jugador del conjunto japonés, donde se reencuentra con antiguos compañeros como Andrés Iniesta o Yoshinori Muto.



"Tuve varias ofertas en el último mes, de Europa y la MLS americana, pero cuando el Vissel Kobe mostró interés en mí, sentí que era la mejor opción para mi carrera, como persona y como profesional", dijo en la comparecencia, en la que participó a distancia, el delantero, que lucirá el dorsal número 9.



Preguntado por si siente que su estilo encaja con el Vissel y en la liga japonesa, la J-League, Krkic aseguró: "Puedo sentir mi juego aquí y quiero dar mi 100% para ayudar al equipo".



"Estoy muy motivado con este reto y creo que la competición futbolística en cada liga, en cada país, es dura y puedes jugar en cualquier sitio. Encontraré mi espacio seguro", afirmó.



Krkic, que estuvo viendo el último encuentro del Vissel Kobe y el Kashima Antlers en la víspera, en la que su nuevo conjunto ganó por 1-0 tras haber perdido los dos partidos anteriores (en liga y en la Copa del Emperador), aseguró que vio "muchos buenos jugadores y buenos equipos" que lo motivan en su nueva andadura futbolística.



El Vissel Kobe se sitúa actualmente cuarto en la clasificación, empatado a puntos con el Sagan Tosu, pero con un partido menos.



Japón es el séptimo país para el jugador, de 30 años, que fue el primer futbolista español de la historia en marcar un gol en las cuatro grandes ligas, La Liga española, la Serie A italiana, la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.



Jugar en tantos sitios han hecho de él "un nuevo jugador y una nueva persona", aseguró.



Su último contrato fue con el Montreal Impact canadiense, donde alcanzó los 400 partidos como profesional desde su debut en el Barcelona en la temporada que arrancó en 2007.



Allí jugó junto al centrocampista Andrés Iniesta, con quien se reencontrará en Kobe (este de Japón) y quien sugirió enérgicamente su fichaje, según señaló en la presentación el propietario del club y del gigante del comercio electrónico Rakuten, Hiroshi Mikitani.



"Ha jugado en todo el mundo. Estoy feliz de que se haya unido a nosotros", dijo el japonés, que espera que tanto Krkic como los delanteros nipones Yuya Osako y Yoshinori Muto, los otros nuevos fichajes del conjunto presentados hoy, hagan "un fantástico juego".



Krkic y Muto ya jugaron juntos en el Maguncia 05 alemán, y, además de Iniesta, en el Vissel juega el también español Sergi Samper, otro viejo conocido formado en la cantera del Barça.



Todos se encuentran "muy contentos aquí", en Japón, país por el que Krkic dijo sentir un interés personal, "así que fue muy fácil par ami decidir venir aquí", indicó.



REENCUENTRO



El nombre de Iniesta salió a colación varias veces durante el acto, para el que Krkic sólo tuvo palabras de agradecimiento.



"Andrés es para mí un amigo. Durante los primeros años de mi carrera en Barcelona fue uno de los mejores compañeros que tuve en el vestuario", declaró, destacando la "humildad" del astro.



"He jugado con muchas grandes estrellas y quizá él es al que he sentido más humano", explicó el delantero sin desmereces los méritos de otros compañeros, pero destacando la ayuda que el de Fuentealbilla le brindó en sus inicios siendo Krkic un jugador joven y el "una estrella" de su deporte.



"Andrés es uno de los mejores compañeros que he tenido, uno de los mejores jugadores con los que he jugado y estoy emocionado de volver a jugar con él", aseguró el de Linyola. EFE