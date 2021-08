Andrea Pirlo no descarta dirigir en la MLS

Foto: AS

En su etapa como futbolista, Andrea Pirlo se unió a la lista de ‘fichajes bomba’ que la Major League Soccer ha lanzado a lo largo de su historia y aunque tuvo un paso discreto por New York City FC, compartiendo vestuario con David Villa, el italiano no descarta volver al fútbol de los Estados Unidos ahora en su faceta como entrenador, pues en una entrevista para The Athletic, Pirlo dejó abierta la posibilidad de dirigir dentro de la MLS.

El extécnico de la Juventus de Turín, equipo donde dirigió al estadounidense, Weston McKennie, dejó su cargo en la 'Vecchia Signora', luego de apenas una temporada y ya piensa en un nuevo reto, pues aseguró que le gustaría dirigir fuera de Italia y ve a Estados Unidos como un posible destino en el futuro.

“Me gustaría ir al extranjero. Pasé tres años en los Estados Unidos, así que no tengo problemas con el inglés y también hablo francés. Siento que puedo ir a cualquier parte. Estoy listo para la próxima aventura”, dijo el técnico para The Athletic.

Al ser cuestionado sobre dirigir en la MLS, Pirlo no descartó ninguna posibilidad, pues habló sobre el crecimiento del fútbol de los Estados Unidos, tanto a nivel de clubes como en selecciones, ya que incluso habló sobre el título de USMNT en Copa Oro y la reciente llegada de estadounidenses a la élite europea.

“No descarto nada. Es una gran liga. Veo a muchos entrenadores que vienen a la MLS de otros países. Tuve la suerte de jugar ahí. Vi lo que hizo el USMNT en la Copa Oro, así que diría que el juego estadounidense está despegando. Muchos estadounidenses juegan ahora en los mejores clubes del mundo: Juve, Barcelona, Chelsea. Si están jugando a ese nivel, habla de su potencial”, destacó.

Su conexión con USA

El histórico seleccionado y campeón del mundo con Italia manifestó su gusto por la liga norteamericana, a la que sigue habitualmente debido a la conexión que generó durante su paso por la MLS, mismo que también fue trascendental en el plano personal, debido al nacimiento de dos de sus hijos en territorio estadounidense.

“Miro a todos los equipos. Amo Nueva York, pero me gusta todo sobre la MLS. Realmente disfruté mi tiempo allí. Dos de mis hijos nacieron en Estados Unidos, así que es algo que siempre llevaremos con nosotros. Es como un hogar para ellos, una parte de nuestras vidas. Ellos son americanos”, dijo Pirlo.

La dificultad de jugar en la MLS

El exjugador también habló sobre el recuerdo que tiene de su paso por el fútbol estadounidense, donde no la tuvo nada fácil debido a las condiciones climáticas, algo de lo que también habló el propio Pirlo:

“No veo todos los partidos, pero lo enciendo cuando puedo. Sé que hace mucho calor en esta época del año. Recuerdo haber jugado con ese calor. Es difícil para los jugadores mantener una alta intensidad cuando hace tanto calor”.