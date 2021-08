Messi: "Hace unos años que no levanto la Champions y me apetece hacerlo"

Fútbol Internacional

Miércoles 11| 2:55 pm





EFE.

Leo Messi, nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG), reconoció que "hace unos años" (desde 2015) que no levanta una Liga de Campeones y declaró que desea hacerlo cuanto antes con su nuevo club.



"Ojalá, es el objetivo de este año (ganar la Champions). El PSG ha estado cerca los últimos años y hace algunos que no logro ganarla, así que espero que lo hagamos", dijo en una breve entrevista al canal televisivo France 2, grabada en la mañana de este miércoles nada más ser presentado como futbolista parisino.



Messi, ganador de cuatro Champions y seis Balones de Oro, reconoció que es "genial" jugar al lado de nombres como Kylian Mbappé, Neymar o Angel di María, "los mejores del mundo en su puesto".



A su llegada a País, el argentino, de 34 años, desató la locura en la ciudad, con miles de hinchas siguiéndolo a todas partes.



Señaló que espera aprovechar "el día a día" de la ciudad, con "una nueva experiencia después de muchos años en el mismo lugar" (estuvo prácticamente dos décadas en Barcelona).



"Fue impresionante la manera en la que la gente me acogió por todos los lados en los que iba", refirió.



Aunque aún no hay confirmación oficial, se prevé que Messi sea presentado este sábado en el partido de la Liga francesa entre el PSG y el Estrasburgo (19 horas GMT) ante la afición del Parque de los Príncipes.