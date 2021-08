"Leo viene para jugar con Kylian" afirma Nasser Al-Khelaïfi

Fútbol Internacional

"No tiene razones para irse. Quería un equipo fuerte y aquí lo tiene. Leo (Messi) me dijo que venía para jugar con Kylian (Mbappé)", dijo este miércoles en una entrevista a RMC el catarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain (PSG).



El día que presentó a Messi como nuevo jugador del PSG, Al-Khelaïfi volvió a dejar claro que su intención es amarrar también a Mbappé, a pesar de que su contrato acaba en 2022 y todavía no lo renovó.



"No hablaré de las negociaciones con Kylian. Eso es algo entre nosotros y su familia", aclaró el dirigente.



También elogió al entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, al que consideró "el mejor del mundo".



"Todavía no hemos ganado nada, tenemos un muy buen equipo, pero tenemos que trabajar todos los días", agregó.



Al-Khelaïfi celebró que el club y Messi compartan el mismo objetivo, "el de luchar para ganar los títulos". EFE