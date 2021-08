El Liverpool no da opción a Osasuna en el homenaje a Robinson

Fútbol Internacional

EFE.

El Liverpool se llevó este lunes el partido homenaje a Michael Robinson al vencer a Osasuna por 3-1 en un choque entretenido en el que los ingleses demostraron su potencial frente a unos navarros que opusieron poca resistencia.



Las ciudades de Liverpool y Pamplona estuvieron pendientes de una cita muy especial para honrar a su exjugador Michael Robinson a tan solo cinco días de que ambos conjuntos comiencen sus respectivas ligas.



Los 11 hombres elegidos por Jagoba Arrasate salieron sin ningún tipo de miedo a Anfield, presionando a los de Jürgen Klopp y creando peligro para alegría de una hinchada rojilla que ya aguarda con ilusión el inicio liguero.



Konaté y Minamino firmaron una buena jugada que no encontró portería momentos antes de que se moviese el electrónico por primera vez. Instantes después, Fabinho recibió cómodo en medio campo antes de poner un pase por alto para un Minamino que realizó un magistral control para plantarse dentro del área. El atacante nipón disparó y el balón tocó en Areso, todo ello delante de un Juan Pérez que nada pudo hacer. 1-0.



Los ingleses metieron una marcha más para sorprender de nuevo a Osasuna. Una gran jugada al primer toque fue finalizada por el brasileño Roberto Firmino, quien dobló la ventaja a los 21 minutos.



Los ‘reds’ bajaron el ritmo para dar un respiro a los navarros. Los rojillos, que hoy vistieron de blanco, no lograron conectar varios pases seguidos en la zona central ante un equipo con más chispa que ellos. Firmino puso más tierra de por medio con el 3-0 antes del descanso.



El escenario y el rival hizo que Arrasate cambiará a la totalidad del once inicial a lo largo de la segunda mitad para premiar a todos los convocados a excepción del serbio Darko Brasanac.



El repaso por parte del Liverpool estaba siendo cuanto menos significativo.



Kike García se estrenó con la camiseta de Osasuna al aprovechar de cabeza un gran centro de Rubén García para poner el 3-1. Los de Tajonar sonreían y el temporal amainaba.



Finalmente, el Liverpool no dio opción de remontada a su rival en un choque que dominaron de inicio a fin gracias a su buen juego colectivo y a la calidad individual que atesoran algunos de los mejores futbolistas del mundo.



- Ficha técnica:



3 – Liverpool: Kelleher; Neco Williams (Bradley, m. 80), Joe Gomez (Williams, m. 60), Konaté (Davies, m. 80), Tsimikas (Beck, m. 72); Fabinho (Thiago, m. 60), Jones (Woodburn, m. 30), Oxlade-Chamberlain; Gordon (Origi, m. 46), Minamino (Henderson, m. 72) y Firmino (Clarkson, m. 60).



1 – Osasuna: Juan Pérez (Sergio Herrera, m. 46); Areso (Nacho Vidal, m. 62), Unai García (Dufur, m. 46), David García (Ramalho, m. 46), Juan Cruz (Rubén García, m. 62); Oier (Javi Martínez, m. 46), Torró (Grau, m. 46), Íñigo Pérez (Aimar Oroz, m, 46); Roberto Torres (Kike Barja, m. 62), Chimy Ávila (Budimir, m. 46) y Barbero (Kike García, m. 46).



Goles: Minamino 1-0 (m. 15), Firmino 2-0 (m, 21), Firmino 3-0 (m, 41), Kike García 3-1 (m, 70).



Árbitro: Craig Pawson.



Incidencias: Partido amistoso disputado en Anfield en homenaje a Michael Robinson, exjugador de ambos equipos fallecido en abril del año 2020. En los prolegómenos del choque se llevó a cabo un emocionante minuto de aplausos en honor al jugador inglés.