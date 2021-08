El colombiano Miguel Borja jugará cedido en el Gremio hasta diciembre de 2022

Fútbol Internacional

Jueves 5| 9:27 pm





(EFE).- El delantero Miguel Borja, internacional con la selección colombiana, jugará cedido en el Gremio brasileño hasta diciembre de 2022, después de haber alcanzado un acuerdo con el Palmeiras, informó este jueves el club de Porto Alegre.



Borja, de 28 años, jugó el último año y medio prestado en el Junior de Barranquilla y ahora recalará en las filas del Tricolor Gaúcho, que esta temporada marcha de manera sorprendente en la zona de descenso del Campeonato Brasileño.



"Cuando me buscaron, sabía que el Gremio es un equipo que tiene mucha historia", ahora "no está bien", pero "tiene plantilla para darle la vuelta a todo lo que está pasando ahora", dijo el ariete en su presentación, poco después de haberse oficializado su fichaje.



"No podemos olvidarnos de la historia que tiene el club. Muchos jugadores quieren venir acá, no importa la clasificación. Necesitamos continuar trabajando y vamos a cambiar eso", añadió.



Borja pasó el reconocimiento médico en la tarde del miércoles y estará disponible para la comisión técnica "en los próximos días", según informó el Gremio en una nota.



El futbolista resaltó que su sueño es "hacer muchos goles, hacer historia" y levantar títulos con el triple campeón de la Copa Libertadores, que en esta campaña apenas le queda por disputar la Copa de Brasil y la Liga.



Además, confía en que su llegada al Gremio le ayude a mantenerse en las convocatorias de la selección colombiana, con la que disputó la pasada Copa América bajo las órdenes del técnico Reinaldo Rueda, que le ha convertido en un habitual en sus listas.



Borja comenzó su carrera deportiva en el Deportivo Cali, en 2011, pero su nombre sólo adquirió notoriedad internacional en 2016, cuando fue elegido el mejor jugador de América al proclamarse campeón de la Libertadores con el Atlético Nacional de Medellín.



En 2017 puso rumbo al Palmeiras, otro de los grandes nombres del fútbol brasileño, si bien no terminó de cuajar y, tres años después, fue cedido al Junior de Barranquilla de su país, donde volvió a recuperar su mejor nivel.



Su principal misión ahora será ayudar al Gremio, que hoy dirige Luiz Felipe 'Scolari', exseleccionador de Brasil y Portugal, a salir del pozo de la clasificación de la Liga, donde ocupa la penúltima posición con tan solo una victoria en 12 partidos disputados. EFE