Fluminense elimina al Cerro y se medirá en cuartos con el Barcelona

(EFE).- El Fluminense se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en los que se medirá al Barcelona ecuatoriano, al imponerse por 1-0 al Cerro Porteño paraguayo con gol de penalti del delantero Fred en partido jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El equipo brasileño, que mostró su superioridad en el partido de ida en Asunción al imponerse por 0-2, dominó de nuevo a los paraguayos en la vuelta, pese a las pocas opciones de gol.



Tan pocas que solo un penalti dio la ventaja al club carioca.



Fred anotó con un remate a los 24 minutos que no dio opciones al arquero Jean. Fue la quinta anotación del delantero en la Libertadores, que lo levanta como el artillero del tricolor a sus 40 años.



A partir de entonces, los intentos del club carioca escasearon con algunas jugadas memorables de Luiz Henrique y una evidente ausencia de Nené que no fue la estrella en esta oportunidad.



Tampoco valió la presión del club paraguayo, que, pese a estar más fuerte en el complementario, no le dio ni para igualar a su rival y vio truncados los esfuerzos del argentino Federico Carrizo y de Adrián Martínez.



Los ánimos estaban exaltados en un Maracaná pasado por la lluvia. Tanto en el primer tiempo como en el complementario se vieron empujones en la cancha entre los jugadores a punto de que el paraguayo Patiño casi se gana una expulsión por agresión.



Su agresión le costó una amarilla luego de que el árbitro la revisara por el VAR.



- Ficha Técnica:



1. Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egidio; Martinelli (m.80, André), Yago Felipe, Nené (m.81, Paulo Henrique Ganso); Luiz Henrique (m.69, Kayky), Fred (m.80, Abel Hernández) y Gabriel Teixeira (m.72, Lucca).



Entrenador: Róger Machado.



0. Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Juan Gabriel Patiño, Alexis Duarte, Pablo Javier Adorno (m.59, Rodríguez); Mathías Villasanti, Rafael Carrascal, Claudio Aquino (m.64, Morales), Federico Carrizo (m.64, Adrian Martínez), Robert Morales y Mauro Boselli (m.76, Vargas).



Entrenador: Francisco Arce.



Goles: 1-0, m.24: Fred (penalti).



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán que amonestó a Espínola, Aquino, Luiz Henrique, Patiño, Samuel Xavier, Gabriel Texeira, Villasanti, Martínez y Paulo Henrique Ganso.



Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. EFE