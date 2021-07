James: "No sé dónde voy a jugar, es un tema complicado"

Fútbol Internacional

Viernes 30| 6:23 pm





James Rodríguez regresó a sus transmisiones de videojuegos en Twitch y aprovechó para hablar algo de su actualidad, respondió preguntas de sus seguidores y dejó en el aire su continuidad en el Everton de Inglaterra. A pesar de tener un año de contrato, manifestó que no sabe si se quedará o si saldrá en el mercado.

"Me están preguntando mucho que dónde voy a jugar. No sé, la verdad, es un tema bastante complicado. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir si sí y tampoco que no, porque no sé. Me estoy entrenando bien y fuerte (...) No sé qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar. En el fútbol y en la vida no sabemos nada. Me estoy entrenando fuerte, preparándome bien, entrenando para mí y ya está. Hay que pensar en el presente y el presente es acá, estoy entrenándome duro para todo lo que viene", dijo James.

Cuando le insistieron sobre su futuro, el colombiano respondió que irá a un lugar donde lo quieran, algo que Everton no estaría pasando en este momento con la llegada del técnico Rafa Benítez.

"No sé a dónde voy a ir, a donde me quieran, uno tiene que estar donde lo quieran a uno, o sino, bien pueda irse", comentó el mediocampista. Hace unas horas el periodista español Edu Aguirre informó que Benítez le habría dicho que buscara club porque no contaría con él para esta temporada.