El "Tata" Martino acepta que México sufrió porque decayó en lo físico

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, reconoció que su equipo fue superado en lo físico por El Salvador a pesar del vencerlo, por 1-0, para calificar a cuartos de final de la Copa Oro.



"Decaímos en el rendimiento físico mucho más que El Salvador y por eso la última media hora de partido se jugó como ellos querían", comentó el técnico al final del juego realizado en el estadio Cotton Bowl ubicado en Dallas, Texas.



La selección mexicana dominó el primer tiempo del duelo ante El Salvador y logró el gol del triunfo por conducto de Luis Rodríguez. En la segunda mitad el equipo salvadoreño generó al menos tres oportunidades claras de anotar, pero no tuvo puntería.



Durante la fase de grupos del torneo, el equipo dirigido por Martino empató 0-0 con Trinidad y Tobago, venció 3-0 a Guatemala y doblegó a El Salvador 1-0, resultados que le valieron el primer lugar del grupo A con siete puntos, algo que presumió el "Tata".



"En el análisis hay que señalar como positivo que hicimos siete puntos y ganamos el grupo, que no recibimos goles, que sólo jugamos mal 30 minutos de los 270 de esta primera fase. En lo negativo está la falta de gol que tuvimos en varios momentos", explicó.



El estratega del seleccionado mexicano subrayó que el peor momento que vivieron sus dirigidos fue a partir de un error defensivo en el minuto 61, cuando Edson Álvarez perdió un balón que terminó con un mano a mano que El Salvador no pudo capitalizar.



"En el minuto 61 tuvimos un error de salida nuestro y eso, sumado a la escasez de efectividad del arco rival, hace que cualquier rival se meta al partido. Esa es la primera sensación, que hasta el minuto 61 este partido teníamos que ganarlo por mayor diferencia", dijo-



Gerardo Martino aseveró que el pendiente de su equipo pasa por mantener el dominio de juego durante los 90 minutos.



"Hay una idea de juego, un convencimiento de mis jugadores, pero es difícil sostener el control del partido durante los 90 minutos. Eso es lo que más tenemos que corregir, eso y los errores propios que dejan crecer a nuestros rivales", comentó.



México avanzó a cuartos de final de Copa Oro en primer lugar del grupo A, en esa fase se medirá, el próximo sábado, al segundo lugar del D que se definirá el próximo martes y donde Honduras es primero; Catar, invitado del torneo, segundo; y Panamá marcha tercero. / EFE