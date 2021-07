Dibu Martínez: "A Messi le quiero dar la vida, me quiero morir por él"

Fútbol Internacional

Emiliano Martínez concedió una nota a OLÉ donde habló sobre Leo Messi y todo lo que significa para la selección.

Experiencia de jugar con Messi: "Soy un hincha argentino que logré mi sueño de los cinco años. No paré de luchar hasta lograrlo. No sé cuántas Copas América y mundiales iba a jugar Leo. Haber jugado una con él ya para mí... Cuando debuto en la Copa América con él digo "logré mi sueño". Y después, ganarla, eso no lo podés pensar o imaginar. Vos querés jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad y me hizo una mejor versión. Vos decís: "Él hacía entusiasmar a los jugadores". A mí también, y soy arquero. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga con él y sería mucho mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando sos chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin".

Alguna frase de Leo: "En un partido con Uruguay me dijo 'ayudanos en los centros que ellos son bravos'. Dice más cosas como capitán en general, nos ayudaba a todos. Cuando mete el penal se podría haber ido directamente al medio, pero cuando me vino a saludar dije "uno te voy a atajar", y el próximo lo atajo. Eso genera el diez. Es un capitán y todo el mundo lo querría tener".

¿Emociona que Messi comente fotos?: "Que ponga una foto 'es un fenómeno', ¿cómo no le voy a rendir en la final? Le quiero dar la vida, me quiero morir por él. Lo dije hace cuatro o cinco meses atrás, dije que prefería que la Copa América la gane él antes que yo. Y es la verdad. Como todo argentino. Los brasileños para mí querían que Argentina gane la Copa sólo por Messi. ¿Y un argentino no va a querer que gane Messi? Ya está, él se la dio y ojalá que le podamos dar el Mundial".

Lo más sorprendente de Leo: "Lo normal que es, lo compañero. Hemos jugador al truco, Marchesín, Musso y yo contra Messi, Paredes y De Paul, prácticamente 20 o 30 noches jugamos al truco. Es un pibe normal, un tipazo y alguien que realmente quería algo con la Selección, más que nadie con la Selección Y nos transmitía eso a nosotros, a la nueva camada, las ganas que tenía el animal éste de ganar algo, ¿como no vamos a querer ganar algo nosotros?".