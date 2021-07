Flamengo presenta al técnico Renato Gaúcho, que debutará en la Libertadores

Rei do Rio deja el Grêmio para dirigir al Flamengo

Fútbol Internacional

Lunes 12| 2:47 pm





EFE.

El Flamengo, campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, presentó este lunes como nuevo entrenador a Renato Gaúcho, ídolo como jugador y que debutará en el banquillo este miércoles en el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Defensa y Justicia de Argentina.



El equipo de Río de Janeiro oficializó el sábado el nombre de Renato Portaluppi, más conocido como Renato Gaúcho, como sustituto de Rogerio Ceni, destituido el mismo día en medio de una profunda crisis en el club más popular de Brasil, que está en la mitad de la tabla en la Liga con 15 puntos, a 10 del líder Palmeiras.



"Es un inmenso placer tener la oportunidad de entrenar este gran club. Era un gran sueño. Todo entrenador tiene que pensar grande y por la grandeza del club lo considero tan grande como entrenar a la selección brasileña", declaró el técnico en rueda de prensa virtual.



El técnico de 58 años recordó su paso como atacante del equipo que conquistó en 1987 un torneo de clubes disidente que después fue reconocido como título nacional, junto al del Sport Recife, ganador de la Liga oficial de ese año.



"Un título es siempre un título y al frente del Flamengo no tengo el título como entrenador. En el 87, en el Maracaná, estábamos liderados por el gran ídolo Zico y ahora espero poder realizar un sueño más, ser técnico campeón", opinó el entrenador, que había dirigido en las últimas temporadas al Gremio de Porto Alegre.



Asimismo, defendió el retorno del público a los estadios "con toda la seguridad y los protocolos", en particular de la hinchada del Flamengo.



"Sé de la fuerza que tienen los hinchas rojinegros. Soy a favor de los partidos con público con toda la seguridad sanitaria", subrayó.



Recalcó, además, de su intención de promover a los nuevos talentos, como el atacante Lázaro, figura en las categorías inferiores.



"El Flamengo siempre juega para vencer y conmigo va a jugar para adelante. Pero entrenar y jugar en el Flamengo es diferente. La exigencia es muy grande y a mí me gustan los desafíos. Este es el objetivo", apuntó.



Gaúcho, campeón de la Libertadores con el Gremio tanto como jugador (1983) como en calidad de técnico (2017), acordó con el Flamengo un contrato que lo vincula con el club hasta el final del año, debido a que el mandato de los actuales dirigentes de la entidad vence en diciembre.



El contrato, sin embargo, puede ser renovado automáticamente por la nueva administración en enero.



El Flamengo venció el domingo 2-1 al Chapecoense por la Liga brasileña y deberá mantener la misma formación en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, por la Libertadores.



El atacante Gabriel Barbosa "Gabigol", que junto a Éverton Ribeiro integró la selección brasileña en la Copa América, deberá estar en el banco de reservas, mientras que el zaguero Rodrigo Caio sigue lesionado.



En consecuencia, el equipo carioca alinearía con Diego Alves; Mauricio Isla, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luis; Willian Arao, Tiago Maia, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Rodrigo Muniz y Pedro.