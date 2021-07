Xavi y Cazorla ganan el título a mejor entrenador y jugador de la liga catarí

Fútbol Internacional

EFE.

El excentrocampista del FC Barcelona y actual técnico del Al Saad catarí, Xavi Hernández, ganó hoy el premio a mejor entrenador de la temporada 2020-2021 de la primera división de Catar, mientras que el ex del Villarreal Santi Cazorla, que juega bajo las órdenes del español, se coronó como mejor jugador.



En esta gala de premios, que no pudo ser presencial por la covid-19, la Asociación de Fútbol de Catar anunció a través de Twitter a los laureados de la temporada pasada en la primera división catarí, la QNB Stars League.



El técnico español del Al Saad, Xavi Hernández, fue reconocido como mejor entrenador de la temporada "por su buen desempeño y por haber conseguido el título de la liga", según la Asociación.



"Esto confirma que es el mejor entrenador actual en los estadios cataríes", señaló la nota.



Por otro lado, Santi Cazorla, consiguió el título del mejor jugador del campeonato de la liga de esta temporada y fue reconocido por el máximo órgano del fútbol catarí como "una gran incorporación para el Al Saad".



El ex del Villarreal y del Arsenal compitió por el título con Edmilson Junior, del Al Duhail, y con su compañero de equipo, el delantero centro argelino Baghdad Bounedjah.