Depay tranquilo con respecto a su futuro

Fútbol Internacional

Jueves 10| 9:03 am





El delantero neerlandés Memphis Depay, que termina contrato con el Olympique de Lyon a finales de mes, dijo hoy que no le afectan los rumores sobre su posible fichaje por el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain o el Juventus de Turín.



"No estoy preocupado por eso en absoluto. De momento, solo tengo en mente el primer partido contra Ucrania del domingo", respondió el jugador en una rueda de prensa de la selección neerlandesa.



Preguntado por si ha comentado con sus compañeros de la absoluta dónde jugará la próxima temporada, indicó que no es alguien "que hable mucho de eso en un grupo de jugadores".



Depay ha sido titular en los últimos siete partidos con Países Bajos, con siete goles y tres asistencias. Su compañero en los dos últimos encuentros ha sido el delantero del VfL Wolfsburgo Wout Weghorst, que ha ganado opciones para estar en el once inicial de Frank De Boer la Eurocopa.



Ambos delanteros trataron de "encontrarse y conectar" en el último amistoso contra Georgia, dijo Depay, que comentó sobre Weghorst que "es un buen chico" con quien tiene "un clic personal".



La titularidad del atacante VfL Wolfsburgo sería muy probablemente en detrimento del sevillista Luuk de Jong, con el que Depay coincidió en el PSV Eindhoven.



"Luuk también es un delantero resistente al balón con el que puedes jugar. Me llevo bien con Wout y con Luuk, quiero dejarlo claro. Ambos tienen cualidades diferentes", comentó el aún jugador del Olympique de Lyon. EFE