Los planes de Löw tras un ensayo general contundente y engañoso

El seleccionador alemán, Joachim Löw, debe definir ahora los últimos detalles de cara a la Eurocopa 2020, tras un último ensayo general que resultó tan contundente, con una goleada por 7-1 ante Letonia, como engañoso debido a la debilidad del rival.



El 7-1, sin duda, es positivo anímicamente. Alemania llevaba demasiado tiempo sin ganar un partido con esa claridad. La participación colectiva en los goles -7 goleadores si se le concede a Kai Havertz lo que algunos vez como gol en propia puerta- alimenta además el espíritu de grupo, algo clave en las selecciones alemanas de todos los tiempos.



Sin embargo, también es cierto que el duelo fue apenas un partidillo de entrenamiento ante un rival inofensivo ante el que Alemania llegó al área como quiso y cuando quiso.



Al final del partido, Lothar Matthäus -en un comentario de televisión- dijo que lo que mejor para Löw era que Letonia hubiera marcado un gol pues así tenía algo que criticar en busca de mejoras.



"Eso es algo que normalmente no puede pasar. Es un saque de costado y ahí todos los contrarios deben estar bajo custodia. En un partido así no es grave pero los torneos a veces se deciden por esos detalles", dijo Löw tomando el guante lanzado por Matthäus





UN ONCE CASI DEFINIDO



Löw también dijo que, aunque todavía no tiene claro el equipo que jugará contra Francia el 15 de junio, si cree que estarán la mayoría de quienes empezaron el partido contra Letonia



El esquema de Löw, con tres centrales, parece innegociable y todo indica que su plan es manejarlo de manera flexible, según el rival.



Es claro que ante rivales como Francia y Portugal los dos laterales, que ante Letonia fueron Joshua Kimmich y Robin Gosens, tendrán más labores defensivas y no podrán convertirse en el cuarto y el quinto delantero.



Eso implica también que podría haber cambios en cuanto al personal.



Una de las preguntas que se hace la gente en Alemania es si Kimmich jugará como medio centro, su posición habitual en el Bayern, o si será desplazado al lateral derecho.



Por el centro, Löw tiene muchas alternativas empezando por Toni Kroos e Ilkay Gündogan y siguiendo por Leon Goretzka, que se espera que esté recuperado para el comienzo del torneo, y Emre Can.



Ante Letonia, Löw apostó por la dupla Kroos-Gündogan. La pregunta es si no se trata de una fórmula excesivamente ofensiva ante la artillería francesa y si, en caso de que los dos estén en el campo, no necesitarán a Kimmich detrás de ellos, sacrificando un hombre en la parte de ataque.



En ese caso, el lateral derecho podría ser Lukas Klostermann y el ataque quedará reducido a Thomas Müller y Serge Gnabry, que parecen tener la titularidad segura mientras que Kai Havertz, Leroy Sané y Kevin Volland se disputan un eventual puesto adicional, si se mantiene el 3-4-3 de los últimos partidos.



Havertz tiene de momento las mejores cartas. Detrás de él está Sané y como alternativa menos probable está Volland a quien se podría recurrir en momentos en que haya necesidad de buscar el juego aéreo.



Atrás no parece haber mayores dudas, ninguna con Manuel Neuer en la portería y escasas como Mathias Ginter, Mats Hummels y Antonio Rüdiger como centrales.



El arranque para Alemania en la Eurocopa -Francia como primer rival y Portugal como segundo- no da mayores márgenes para experimentos



Tradicionalmente Alemania ha hecho un buen torneo cuando logra tener un buen debut y por eso el partido ante Francia, la campeona mundial vigente, es especialmente importante.



Luego vendrán Portugal y, en el último partido del grupo, Hungría en un compromiso en el que, a diferencia de los otros dos, Alemania partirá como clara favorita. EFE