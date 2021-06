Bale hablará tras la Eurocopa con Ancelotti, a quien llama "gran entrenador"

Fútbol Internacional

Viernes 4| 11:53 am





El jugador del Real Madrid Gareth Bale aseguró este viernes que, "en algún momento" después de la Eurocopa, tendrá una conversación con el nuevo técnico blanco, Carlo Ancelotti, a quien describió como un "gran entrenador".



El futbolista galés ha estado cedido esta temporada en el Tottenham Hotspurs inglés y tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022, pero no ha dejado claro aún cuales son sus planes de futuro.



"Sé que Carlo ha vuelto y me llevo realmente bien con él, no voy a negarlo, pero ahora estoy centrado en el presente. Estoy seguro de que tendré una conversación con él en algún momento y veré entonces qué pasa. Tan pronto como acabe la Eurocopa", declaró Bale a la cadena de televisión Sky.



Los medios británicos creen que la vuelta del italiano al Bernabéu aumenta las posibilidades de que Bale cumpla su último año de contrato, después de que Ancelotti dijera esta semana que le tiene "mucho cariño" desde su primera etapa como técnico madridista, en contraste con las tensas relaciones que mantuvieron el galés y Zinedine Zidane.



"Lo pasamos muy bien juntos en el Real Madrid y estoy seguro que le va a ir fantástico", señaló el jugador, quien se encuentra concentrado con su selección de cara al partido de preparación para la Eurocopa que disputarán Galés y Albania el sábado en Cardiff.



Al ser preguntado de nuevo por su futuro, reiteró que "nada ha cambiado" y que no ha pensado "en ello demasiado": "Estoy concentrado ahora en nuestra preparación y en la Eurocopa. Arreglaré el resto después".



Bale, de 31 años, ya afirmó hace tres semanas, al final del último partido de liga con los Spurs, que hablará al respecto tras el torneo europeo y apuntó que se formaría un "caos" si lo comunicara antes.



Ancelotti y Bale llegaron al Real Madrid en 2013 y ese año llegaron a ganar juntos la Copa del Rey y la Liga de Campeones, si bien el italiano fue despedido al año siguiente tras una temporada sin títulos. / EFE