Fernando Muslera: "Estar en la selección habla muy bien de mi recuperación"

El portero titular de la selección uruguaya de fútbol, Fernando Muslera, declaró este jueves que formar parte del combinado nacional tras la grave lesión que sufrió "habla muy bien" del proceso de recuperación.



"(Me encuentro) Muy bien. Fue una recuperación muy buena en muy poco tiempo. Tuve casi un récord, hablando con los médicos, de recuperación. El hecho de estar en la selección habla muy bien de que esa recuperación fue muy buena", declaró el portero del Galatasaray turco en una rueda de prensa virtual tras el entrenamiento matutino de la Celeste.



Muslera, que cumplirá 35 años el próximo 16 de junio, se refirió así a la grave lesión de tibia y peroné, que sufrió el 14 de junio de 2020 en un partido de la liga turca contra el Rizespor y por la que debió ser operado.



El portero ya estuvo convocado en marzo pasado, pero la suspensión en ese momento de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 impidió su regreso al campo con la Celeste.



"Pasó casi un año y medio (sin selección). Vi una selección que empezó muy bien. Tuvimos una gran victoria en Colombia, que se nos resistía; también con Chile de local. Más allá de los resultados, se jugó buen fútbol. Seguimos con esa ilusión sabiendo que las eliminatorias es el trofeo más difícil", indicó.



Ante la incertidumbre por la disputa de la Copa América, que por el momento está programada del 13 de junio al 10 de julio en Argentina, Muslera reconoció que ahora mismo "lo fundamental y prioritario" es pensar en la doble jornada de las eliminatorias ante Paraguay y Venezuela.



"Yo priorizo los partidos de eliminatorias, creo que es lo más importante. La Copa América se está por ver", manifestó.



La falta de público en las canchas fue otro aspecto por el que Muslera fue cuestionado, ante lo que el guardameta apuntó que "es difícil jugar sin gente".



"Influye mucho en lo anímico, en lo que se vive, en momentos que se toman decisiones. Es una lástima, pero hay que luchar para seguir adelante", apuntó el guardameta, quien también se refirió a la designación del Estadio Centenario de Montevideo para las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana en noviembre.



"Sería lindo ver la final desde la cancha a estadio lleno, pero lamentablemente no va a poder ser así", argumentó".



Once jugadores de la selección uruguaya trabajaron este jueves en el Complejo Celeste, a las afueras de Montevideo, tras la incorporación de José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Fede Valverde (Real Madrid, ESP), Nahitán Nández (Cagliari, ITA), Matías Vecino (Inter, ITA) y Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, POR).



El delantero del Valencia Maxi Gómez, que también debía viajar con ellos, dio positivo en el test PCR que se hizo antes de subir al avión, por lo que causó baja.



Desde este miércoles ya se entrenaban en Uruguay Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Ronald Araújo, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur. EFE