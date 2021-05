"El camino del cambio", primer estudio FIFA sobre panorama de fútbol femenino

Fútbol Internacional

Miércoles 26| 1:14 pm





La FIFA presentó este miércoles "El camino del cambio", un primer estudio sobre el panorama integral del fútbol femenino que pretende ser una guía para avanzar en su desarrollo y profesionalización con los datos de encuestas hechas en 30 ligas y 282 clubes.



El documento repasa aspectos deportivos, financieros y de gobernanza, así como asuntos relacionados con las jugadoras o la interacción con los aficionados e incluye un decálogo de conclusiones como el creciente peso de los ingresos por retransmisiones de fútbol femenino tanto para clubes como para ligas.



En concreto indica que las retransmisiones tanto en medios tradicionales como digitales suponen una nueva oportunidad de crecimiento para los equipos y las ligas que los negocian de forma exclusiva. Según destaca, los ingresos por retransmisión suponen en la actualidad el 6% de los de los clubes y el 18% de los de las ligas.



En el caso de estas, las que negocian derechos de retransmisión exclusivos para el campeonato femenino generan un promedio de 700.000 dólares procedentes de dichos derechos, frente a los 100.000 de las que no lo hacen.



El informe subraya que los clubes con una estrategia de fútbol femenino por escrito tienden a obtener mayores ingresos (600.000$ frente a 300.000$), a contar con más instalaciones para el primer equipo y a registrar una mayor asistencia a los partidos (1.400 frente a 700 espectadores).



El 72% de los clubes confirmó que negocia algunos contratos solo para el equipo femenino y estos tuvieron mayores ingresos totales y de patrocinio. Los que generan el mayor nivel de ingresos (por encima del millón de dólares) suman más de la mitad a través de patrocinios y los que tienen ingresos inferiores a esa cifra logran menos de un tercio por sus patrocinadores.



Los clubes que ofrecen abonos de temporada registraron mejores cifras de asistencia en liga (1.400 frente a 1000 espectadores) y mayores ingresos (800.000$ frente a 300.000) y las ligas con sistema de licencias y control económico tienen una mayor proporción de clubes rentables (36% frente a 32%) y un mayor promedio de ingresos por club (900.000$ frente a 300.000).



La importancia de la estructura de formación tanto para los resultados de clubes como de selecciones, así como el acceso a instalaciones -el 50% de los equipos que los tuvo ganó la liga en los últimos cinco años- son otras de las conclusiones del estudio, elaborado para "ayudar a comprender mejor el panorama general y poder maximizar así su gran potencial", según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



"Si trabajamos al unísono y afrontamos los desafíos y las maravillosas oportunidades que nos aguardan, no me cabe la menor duda de que podemos acercar el fútbol femenino a más personas en todo el mundo y convertirlo en un deporte realmente global", sostuvo este.



También Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, destacó la base de trabajo que supone el documento.



"Aunque tanto el progreso alcanzado como el compromiso de la FIFA con el fútbol femenino son evidentes, podemos hacer aún más por sacar el máximo provecho de las oportunidades que se avecinan y garantizar un ecosistema fuerte y sostenible para el fútbol femenino en todo el mundo", añadió. EFE