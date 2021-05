El Athletico Paranaense no se deja sorprender en Venezuela

Fútbol Internacional

(EFE).- El Athletico Paranaense venció este martes por 0-1 al Metropolitanos de Caracas en la cuarta jornada del grupo D de la Copa Sudamericana, en un partido en el que debió luchar para encontrar el camino que abriera las líneas de la defensa local.



Gracias a esta victoria, los brasileños alcanzaron el segundo puesto con nueve puntos, los mismos que tiene el Melgar de Arequipa que visitará este jueves al Aucas ecuatoriano.



El equipo de Curitiba, consciente de que tenía una oportunidad que no podía desaprovechar, se lanzó desde el comienzo a por un gol que le diera los tres puntos en el Olímpico de Caracas, vacío por la pandemia.



Pese a todo, no fueron capaces, en la primera mitad, de alterar el marcador inicial gracias, en buena medida, a la defensa local que cerró los espacios que buscaban los brasileños.



La mejor oportunidad la tuvo Renato Kayser en el minuto 29, al mandar fuera un disparo que parecía condenado a entrar en la portería de Metropolitanos.



Con el 0-0, se fueron los dos equipos a los vestuarios en lo que parecía un gran logro para los caraqueños y la gran decepción para la formación brasileña.



El gran respiro para el Huracán llegó en el minuto 60, cuando Vitinho recibió el balón fuera del área, lo acomodó y lanzó un duro disparo que el arquero Giancarlo Schiavone consiguió tocar, pero no desviar.



Así subió al marcador el primer gol del encuentro que despertó a Metropolitanos y trató de acercarse al área rival con más voluntad que talento y sin mucho éxito.



Se cambiaron los roles y el Paranaense buscó defender su resultado, a la espera de un contragolpe que le permitiera ampliar el marcador.



Sin embargo, ninguno de los dos equipos, el Metropolitanos a la ofensiva y el Huracán a la defensiva, fuero capaces de generar ocasiones de peligro para sus rivales, con lo que el 0-1 se quedó clavado en el marcador. EFE