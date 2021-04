Diez meses de libertad vigilada a Metzelder por poseer pornografía infantil

Fútbol Internacional

El exinternacional alemán y exjugador del Real Madrid Christoph Metzelder fue condenado este jueves a diez meses de libertad vigilada, tras haberse confesado culpable de posesión de pornografía infantil y de haber compartido estos contenidos por wasap.



El Tribunal Administrativo de Düsseldorf (oeste de Alemania) le impuso esta condena, horas después de haberse abierto el proceso y de que el procesado admitiera haber compartido 18 archivos con pornografía infantil y juvenil, además de pedir perdón a las víctimas de la violencia sexual.



"Aceptaré la condena y pido perdón a las víctimas de violencia sexual. Cargaré toda mi vida con la culpa de haber causado este mal a la sociedad", afirmó el procesado, poco después de abrirse el juicio instruido contra él por esos cargos.



Se declaró parcialmente culpable de los cargos que se le imputan -es decir, los relacionados con esos 18 archivos-, aunque no de los cerca de 300 que incluía la acusación de la Fiscalía. La sentencia da como demostrados al menos 26 casos de posesión e intercambio de este tipo de contenidos.



La pena contemplada por el Tribunal Administrativo de Düsseldorf (oeste) para una confesión en ese sentido oscilaba entre diez a doce meses de libertad vigilada.



Metzelder compareció este jueves por primera vez ante la justicia alemana para responder de los cargos de posesión e intercambio a través de wuasap de pornografía juvenil, entre ellos imágenes de abusos sexuales a una niña de diez años, que compartió reiteradamente y en días sucesivos. Estas y otras imágenes fueron presentadas ante la audiencia por la acusación.



Su defensa había solicitado que se le permitiera ingresar por un acceso lateral, para evitar a los medios, lo que le fue denegado. Su llegada al tribunal estuvo rodeada de un fuerte despliegue mediático, lo mismo que los primeros minutos de su entrada en la sala donde se le procesaba.



A continuación se retiraron las cámaras, de acuerdo a la práctica alemana, que no autoriza su presencia para seguir los juicios.



En la lectura de los cargos contra el exjugador incluyó la fiscalía detalles sobre uno de los casos, en agosto de 2019, en que compartió en días sucesivos imágenes de abusos a una niña de diez años, informa la televisión pública regional WDR.



La primera declaración del exjugador, de 40 años, se centró al inicio de la vista en su carrera como profesional, su compromiso que distintos proyectos sociales, así como los reconocimientos públicos obtenidos tanto en el ámbito del fútbol como en lo privado.



No se pronunció entonces sobre los cargos que se le imputan, aunque insistió en que desde septiembre de 2019 vive retirado y concentrado en lo privado. Tras una pausa en la vista, se reanudó su declaración, a lo que siguió la confesión parcial.



Tras esa confesión, Metzelder declaró que devolvería las distinciones obtenidas, entre ellas la Cruz del Mérito Federal, el máximo reconocimiento institucional que concede la República Federal de Alemania (RFA).



Para el proceso se habían previsto varias vistas, hasta el 10 de mayo. Su confesión aceleró la sentencia.



AÑO Y MEDIO BAJO SOSPECHA



Las sospechas contra Metzelder salieron a relucir a través de los medios en septiembre de 2019. Inicialmente, desde el estamento judicial se preservó la identidad del exjugador.



Pero medios como el sensacionalista diario "Bild" difundieron el caso citándole a él como sospechoso, mientras que la principal implicada es una mujer, del total de tres con las que aparentemente compartió esos archivos.



La Fiscalía de Düsseldof presentó su acusación formal el pasado 4 de septiembre, aún sin citar por su nombre al implicado. Del texto de la fiscalía se deducía, según el citado rotativo, que Metzelder había confesado al menos parcialmente los cargos.



En septiembre pasado hubo registros relacionados con el caso y la policía se incautó de diversos objetos, entre ellos al menos un teléfono móvil y un ordenador.



Metzelder jugó en el Borussia Dortmund, en el Real Madrid y en el Schalke. Fue titular de la selección alemana que quedó subcampeona en el Mundial de 2002 y tercera en el de 2006. EFE