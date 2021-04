Un golazo de Iheanacho acerca al Leicester a la Liga de Campeones

Fútbol Internacional

Un descomunal zurdazo del delantero nigeriano Kelechi Iheanacho a falta de diez minutos para la conclusión permitió al Leicester dar un paso de gigante hacia la clasificación para la Liga de Campeones, tras imponerse este lunes por 2-1 al Crystal Palace, en un encuentro en el que los locales llegaron por detrás en el marcador (0-1) al descanso.







Pero nada, ni nadie parece poder frenar al nigeriano Iheanacho, que tras firmar hace ocho días el gol que selló la clasificación del Leicester para la final de Copa, este lunes volvió a evidenciar su excelente momento de forma con un sensacional tanto que reafirmó a los “foxes” en la tercera posición.







Y es que desde el principio el jugador africano, autor de cinco goles en los últimos cuatro partidos del Leicester, fue el faro ofensivo de los de Brendan Rodgers.







Empezando con una magnífico pase en profundidad a los tres minutos de juego, al que Jamie Vardy no llegó por muy centímetros ante la rápida salida del portero español de Crystal Palace, Vicente Guaita.







Quien no falló fue el costamarfileño Wilfried Zaha, que firmó a los 12 minutos el 0-1 para los visitantes, tras culminar un sensacional envió del centrocampista Eberechi Eze.







Un gol que confirmó la condición del Leicester como el rival favorito del delantero costamarfileño, que con el de este lunes ya suma seis dianas ante los “foxes”, más que ante cualquier otro equipo de la “Premier League”.







Resultado que dio inicio a un estéril control del Leicester, que pese a monopolizar casi por completo la posesión del balón, fue incapaz de crear claras ocasiones de gol durante el resto del primer tiempo.







Una falta de pegada que los de Brendan Rodgers subsanaron en el arranque de la segunda mitad, gracias al talento del nigeriano Iheanacho, que en esta ocasión cambió el papel de goleador por el de asistente.







El delantero nigeriano controló a los 50 en el área minutos un gran pase del belga Youri Tielemans y dejó el balón para la llegada del lateral Timothy Castagne, que estableció el 1-1 con un potente disparo.







Sin embargo, poco estuvo a punto de durarle la alegría a los locales, que cinco minutos más tarde vieron como el central Jonny Evans arrebataba milagrosamente un balón al delantero belga del Crystal Palace, Christian Benteke, que parecía destinado sí o sí al gol.







Un fallo que no desaprovechó el Leicester para hacerse finalmente con la victoria, gracias a un sensacional gol de Ihenacho, que tras controlar en el área un pase en largo de Evans, se revolvió para descerrajar un violento zurzado que significó el definitivo 2-1 para los “foxes”.







Victoria que reafirmó a los de Brendan Rodgers en la tercera plaza de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Chelsea, cuarto; y siete sobre el West Ham, quinto y el equipo que marca la divisoria entre los puestos de acceso a la Liga de Campeones y los de Liga Europa.

