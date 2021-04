Argentina estudia la renuncia de organizar la Copa América 2021

Fútbol Internacional

En Colombia, aseguran que Argentina está a punto de bajarse de la organización de la Copa América 2021, por la terrible situación que vive el continente con respecto al COVID-19, dejando todo en manos del país cafetero.

Se tenía previsto que la Copa América se llevará a cabo entre junio y julio, en un formato de sede compartida entre Argentina y Colombia, repartiéndose así entre estos dos los grupos de los países participantes.

El Gobierno argentino parece convencido de que su país no cumple con las condiciones aptas para la celebración de un evento de esta magnitud y que esto perjudicaría más a la población. Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, Lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas", declaró el presidente Alberto Fernández.

La situación sanitaria en este territorio oscila los 2.800.000 contagiados por COVID-19, con un número de muertos mayor a 60.000. En el último día reportaron 27.216 positivos y 537 muertos por la enfermedad, siendo el segundo pico más alto desde que empezó la pandemia. La ministra de salud Carla Vizzotti declaró que “Argentina está en el peor momento”.

El presidente general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet adelantó la noticia: "Tuve la oportunidad de hablar con mi fuente, y me dijo que si ya estaba enterado, me dijeron que le siguiera la pista que si no lo han hecho, estaban por hacerlo: el Gobierno de Argentina le solicitará o, de pronto, ya le solicitó a Colombia, el aval para ellos desmontarse de la Copa América y que Colombia la haga en su totalidad".

A su vez, el periodista Carlos Antonio Vélez asegura que ante una posible renuncia del país del Sur de América, Colombia ya tiene cuatro ciudades listas para incluir en como sedes del Torneo. Estos lugares serían Armenia, Pereira, Maniales y Bucaramanga.

La Copa América tiene previsto jugarse entre el 13 de junio y el 10 de julio, y recientemente el presidente Ivan Duque y el ministro del deporte Ernesto Lucena se mostraron firmes ante la seguridad de llevar a cabo la realización del Torneo en su país a pesar de las complicaciones que sufren a consecuencia de la pandemia.