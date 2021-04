El zaguero Jorge Luna trabaja fuerte en las practicas de los Red Wolves de Tennessee

Fútbol Internacional

Avelino Avancín

GUANARE. Enfocado en la fuerte pretemporada de su nuevo equipo los Red Wolves de Chattanooga –Tennessee, el defensor central Jorge Luna espera triunfar en la liga de fútbol de Estados Unidos que enciende motores a partir del 8 de mayo, La semana pasada se reportó a las prácticas. “Un gran reto ya que voy a estar mucho más activo y con ritmo de competencia. Es una escuadra aguerrida, con una estructura deportiva a la altura de las mejores del continente”, dijo el zaguero zurdo nativo de Acarigua.

Agrega que es un sueño hecho realidad formar parte de la USL LEAGUE ONE, donde compiten muchos jugadores de Europa y Suramérica. “Me siento muy bien ante este llamado, lo cual es una revancha para mi, estoy trabajando fuerte, adaptándome a lo que quiere el profesor”, acotó el llanero quien cumplió 27 años el pasado 6 de enero, también puede jugar como lateral izquierdo y es hijo de Walter Luna, una de las grandes leyendas del Portuguesa, primer pentacampeon nacional.

¿Como ha sido el recibimiento en esta escuadra?

Muy bien, estoy demasiado contento, la verdad que tenemos un grupo muy sano, con futbolistas con mucha hambre de ganar y esto nos pone muy ilusionados para encarar el torneo.

¿Qué tal es la filosofía de trabajo del técnico Jimmy Obleda?

Es un profesor muy exigente, que le gusta la alta intensidad durante todo el juego y presionar alto para recuperar rápido la pelota y jugar nosotros con ella, un tipo ganador que quiere contagiar a todo el plantel para ganar muchos partidos, creo que es una bonita mezcla para afrontar el campeonato y sumar buenos resultados.

¿En que posición te sientes mucho mejor?

De central es donde me siento mas cómodo dentro de la cancha, pero puedo cumplir diferentes funciones y me siento muy capacitado, siempre cuando sea para bien del equipo, ya sea de marcador o mediocampista, donde me necesiten voy a estar para dar una mano. A mi gente de Acarigua y a todos mis paisanos les doy las gracias por siempre estar pendiente de mi, con esfuerzo tratare de dejar bien en alto el nombre de mi tierra.

En su recorrido por suelo patrio vio acción con Portuguesa y Atlético Venezuela, luego se marchó con el Glacis United de Gibraltar y recientemente con el Sportivo Luqueño de Paraguay. “Estamos preparándonos a doble turno, este país es otro nivel y mi meta es ganar y ganar”, cerró diciendo Jorgito vía telefónica.

