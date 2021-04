River Plate firma un pobre empate en el Maracaná

Fútbol Internacional

Jueves 22| 8:28 pm





El River Plate argentino cedió este jueves un empate a uno con el Fluminense brasileño, que puso más ganas y rozó la victoria en el Maracaná con una gran actuación del ecuatoriano Juan Cazares, en la primera jornada del grupo D de la Copa Libertadores de fútbol.



El equipo de Marcelo Gallardo se adelantó en el minuto 13 gracias al penalti transformado en gol por el lateral Gonzalo Montiel y que provocó el portero del 'Flu' Marcos Felipe al arrollar al colombiano Rafael Borré casi en la línea de fondo.



River, cuatro veces campeón de la Libertadores y máximo favorito de esta edición, bajó los brazos con el marcador a favor y dejó crecer al cuadro carioca, que empató en el minuto 66 con Fred, a pase de Cazares, quien había salido desde el banquillo.



El conjunto de Buenos Aires jugó con la ley del mínimo esfuerzo por bandera y no cayó derrotado por las intervenciones de Franco Armani y el acierto de sus defensas en el corte.



River y Fluminense sumaron así su primer punto en este difícil grupo D, que completan los colombianos Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.



El plantel de Gallardo comenzó sólido y seguro en el templo carioca. Con casi todo el equipo en campo contrario, impuso una presión alta para recuperar la posesión cerca del área rival. Parecía que jugaba en el Monumental.



El Fluminense, que volvía a la Libertadores después de ocho años de ausencia, se vio sobrepasado, y a veces hasta cohibido, por el equipo visitante, que se encontró a las primeras de cambio con un regalo en forma de penalti.



Rafael Santos Borré corría para controlar un pase al espacio cerca de la línea de fondo, pero Marcos Felipe midió mal y arrolló sin contemplaciones al delantero colombiano.



Un penalti infantil que fue muy protestado por los jugadores del Fluminense, pues parecía que Borré no llegaba a controlar el balón.



Gonzalo Montiel no perdonó y transformó el penalti en el minuto 13.



El 'Flu' reaccionó en la secuencia con una doble oportunidad del zaguero Luccas Claro que desbarató Franco Armani.



Después intentó hacer daño por las bandas con dos de sus mejores jóvenes promesas: Luiz Henrique, por la izquierda; y Kayky, por la derecha.



Sin embargo, la facilidad de ambos para desbordar se vio empañada por sus errores en el último. El incombustible delantero Fred, ni olió la pelota en el primer tiempo, aunque luego se redimiría en la segunda mitad.



River se conformó con el 1-0 y bajó de revoluciones. De la Cruz fue el único que intentó algo más para sentenciar el encuentro.



En la reanudación el equipo 'millonario' apretó de nuevo el acelerador. Borré perdonó y falló un mano a mano con Marcos Felipe, lo que aumentó las esperanzas del Tricolor de Río, que fue ganando confianza según se acercaba el pitido final.



El técnico Roger Machado movió el banquillo y dio entrada a Cazares, quien en un contragolpe conectó con Fred para empatar el encuentro en el minuto 66.



El tanto descolocó a River. 'Flu' empujó en los minutos finales. Cazares a punto estuvo de consumar la remontada, pero Armani se estiró para despejar el disparo del ecuatoriano y salvar un punto para los argentinos que sabe a poco. EFE