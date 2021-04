Florentino: "Cristiano no volverá, no tiene sentido"

Fútbol Internacional

ESPAÑA. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, declaró que el portugués Cristiano Ronaldo "no volverá" al equipo blanco porque "no tiene sentido", dijo que el francés Kylian Mbappé es "muy buen jugador" y mostró su preferencia para que el argentino Leo Messi siga en el Barcelona la próxima temporada.



"Mbappé es muy buen jugador, pero no he hablado con él desde hace años. Lo que sí creo es que el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que moverse y recuperar la ilusión, que no es fácil. En ese trabajo estoy. Intento hacer lo posible porque el Madrid no pierda su lugar histórico", dijo Florentino en El Chiringuito de Jugones, en Mega.



Preguntado por una posible vuelta de Cristiano Ronaldo, que jugó en el Real Madrid entre 2009 y 2018, Florentino fue tajante.



"Cristiano no volverá, tiene contrato con la Juventus. No tiene sentido. Le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva", subrayó.



Sobre el actual capitán del equipo, Sergio Ramos, que termina contrato a final de curso, Florentino no fue tan explícito sobre su posible renovación.



"Le quiero mucho pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero. Hay que ser realista, pero no he dicho que no vaya a seguir", apuntó.



Florentino se mostró partidario de que el argentino Leo Messi, que también termina contrato con el Barcelona, renueve y siga más años en el equipo catalán.



"Messi me gustaría que siguiese porque es un gran jugador y el fenómeno Madrid-Barcelona, de no haber existido, habría que haberlo inventado. Cuando jugamos se paraliza el mundo. Cuando se junta el Manchester City con el United no pasa eso", argumentó.



Por último, Florentino se acordó del portugués José Mourinho, del que dijo que en los tres años que estuvo en el banquillo del Real Madrid "elevó la competitividad", algo que "siempre" agradecerá. EFE