El Galatasaray, sin Falcao, se descuelga

Falcao no vio minutos de juego durante este partido / Foto cortesía

Fútbol Internacional

Sábado 10| 2:09 pm





El Galatasaray, que tuvo en el banquillo todo el tiempo al colombiano Radamel Falcao, no pasó del empate en el Ali Sami Yen Spor Turk Telekom ante el Fatih Karagumruk (1-1), y se descuelga de la puja por el liderato de la Liga de Turquía que domina el Besiktas.



El cuadro de Fatih Terim, que no recurrió a Falcao a pesar de tener el marcador en contra, está a cinco puntos del líder que aún tiene que jugar su encuentro de la trigésima segunda jornada, y a uno del Fenerbahce, segundo en la tabla.



El choque estuvo igualado y se agitó a la hora de juego. En el 60 se adelantaron los visitantes con el tanto de Alassane Ndao que batió al uruguayo Fernando Muslera, y dos después el neerlandés Ryan Babel igualó al recibir un balón de Gedson Fernandes.



El Galatasaray, que jugó el último cuarto de hora con un jugador menos por la expulsión de Ryan Donk, no pudo culminar la remontada y solo sumó un punto, insuficiente para acentuar la puja por el liderato de la competición. EFE