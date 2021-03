Luis Enrique: "Kosovo es diferente a Grecia y Georgia, es más atrevida"

Fútbol Internacional

Martes 30| 1:48 pm





El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, manifestó este martes que el miércoles espera en Kosovo a "un rival complicado como en anteriores partidos" pero "diferente a Grecia y Georgia", ya que conjunto balcánico es "más atrevido" que otros adversarios del grupo.



Luis Enrique, en la conferencia de prensa telemática que ofreció en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, antes del entrenamiento oficial de este encuentro de la tercera jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2022, manifestó que los kosovares "toman riesgos", por lo que le "gusta esta selección" a la que sin embargo "hay que ganar" a través del mismo "plan de siempre", que consiste en que "se vean las virtudes" de España.



El técnico asturiano aseguró que tanto el delantero Gerard Moreno como el defensor y capitán Sergio Ramos "están en buen estado", aunque "mañana se tomará la decisión" sobre si alinearlos frente a Kosovo, igual que el centrocampista Pedri, quien se "ha entrenado sin problemas".



El preparador gijonés, no obstante, señaló que no le "gustaría cargar a los jugadores" debido al exigente calendario que vienen soportando y, por eso, "cada uno es tratado de una forma diferente", ya que "alguna gente que aguanta 90 minutos cada tres días y con otros hay que tener más cuidado".



Luis Enrique, que opina que España "ganó de forma justa" en Georgia, se felicitó por "la buena versión" ofrecida por el lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba, del que dijo "es muy determinante en la fase ofensiva", por lo que está "satisfecho" de haberlo convocado "y esperando que siga así".



El seleccionador se mostró "receptivo para cualquier cosa que mejore a la selección", de ahí que opere muchos cambios y lamentó que "parece que si tuviera once fijos iría mejor la cosa", pero la crítica a esta política no lo "pilla por sorpresa" y cree que "la afición está encantada" con ella.



Luis Enrique también se mostró "contento con los delanteros" que ha citado, ya que España "no juega para un jugador que pueda ser referente", sino que maneja "otro perfil de jugadores", por lo que está "encantado y orgulloso" con sus atacantes, aunque les ha advertido que recibirán "infinidad de críticas, como es normal", si los resultados no son buenos.



El entrenador asturiano lamentó que "de un partido específico que fue una fiesta, el de Alemania" en noviembre, "todo el mundo pensó que ya había un 'maquinón' de selección", algo infundado porque "el fútbol profesional no sabe de grandes diferencias. Nadie gana con facilidad".



"Nosotros, debido a las expectativas generadas, pensábamos que lo íbamos a ganar todo. Yo no le puedo achacar al equipo la actitud que ha tenido en estos últimos partidos, en los que de principio a fin hemos intentado atacar. En eso, un diez", subrayó Luis Enrique. EFE