Robson-Kanu, Matondo y Roberts abandonan la concentración de Gales

Lunes 29| 10:28 am





La Asociación de Fútbol de Gales (FAW en sus siglas en inglés) anunció este lunes que los jugadores Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo y Tyler Roberts abandonarán la concentración del combinado dirigido Robert Page por "violar el protocolo".



En un escueto comunicado oficial, la FAW afirmó que esta misma tarde los tres futbolistas regresarán a sus clubes de origen, y afirmó que no hará "más comentarios" sobre la decisión que ha tomado la organización presidida por Kieran O'Connor.



La FAW no concretó las razones por las que han violado el protocolo, ni tampoco específico en que consistía el citado protocolo. Simplemente, informó de que los tres jugadores dejarán la selección este lunes.



Roberts fue titular en el partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que perdió Gales 3-1 ante Bélgica, el pasado 24 de marzo, mientras que Robson-Kanu no salió del banquillo. Matondo, fue citado para el siguiente partido de Gales, el amistoso que ganó 1-0 a México. Junto a Roberts, salió desde el inicio, mientras que Robson-Kanu tampoco sumó minutos.



Ahora, ninguno de los tres participará en el próximo compromiso de Gales este martes ante la República Checa, también clasificatorio para el Mundial de Catar 2022. EFE